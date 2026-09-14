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Zmiany w Kościele katolickim w Polsce. Episkopat jasno mówi, kto może zostać katechistą

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 14 września (15:19)

Ważne zmiany czekają Kościół katolicki w Polsce. Od 18 września 2026 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące stałej posługi katechisty. Osoby świeckie, odpowiednio przygotowane, będą mogły w sposób formalny pełnić tę funkcję w parafiach i wspólnotach. Decyzja Episkopatu reguluje zarówno wymagania wobec kandydatów, jak i zakres ich przyszłych obowiązków.

Zmiany w Kościele katolickim w Polsce. Episkopat jasno mówi, kto może zostać katechistą
Episkopat jasno mówi, kto może zostać katechistą /Shutterstock
  • Od 18 września 2026 roku wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące stałej posługi katechisty.
  • – Katechista to osoba świecka zaangażowana w życie parafialne, z szerokim zakresem obowiązków.
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Kim jest katechista? 

Dotychczas w polskim Kościele katolickim najczęściej spotykano się z pojęciem katechety, czyli osoby nauczającej religii w szkołach. Funkcja katechisty różni się jednak zasadniczo. 

Katechista to osoba świecka, która otrzymuje stałą posługę w Kościele i angażuje się przede wszystkim w życie parafialne oraz działalność wspólnot kościelnych. Nowe przepisy dotyczą właśnie tej posługi, otwierając ją zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Zakres obowiązków katechisty jest znacznie szerszy niż prowadzenie lekcji religii. Do jego zadań będzie należało m.in. przygotowywanie rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu, wsparcie katechetów, uczestnictwo w przygotowaniu dzieci do pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży do bierzmowania. Katechiści mogą również przygotowywać narzeczonych i rodziny, prowadzić katechezę dorosłych, grup oraz różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne. Nowością jest możliwość zaangażowania katechistów w duszpasterstwo internetowe.

Szczegółowy zakres obowiązków będzie zależał od decyzji biskupa oraz potrzeb danej diecezji.

Kto może zostać katechistą?

Od 18 września 2026 roku w całej Polsce obowiązywać będą jednolite wymogi dla kandydatów na katechistów. Osoba ubiegająca się o tę funkcję musi mieć ukończone 25 lat oraz przyjęty sakrament bierzmowania. 

Kandydat powinien cieszyć się dobrą opinią zarówno wśród duszpasterzy, jak i świeckich członków wspólnoty. Ważna jest również dojrzałość ludzka i chrześcijańska, sumienność w realizowaniu powierzonych obowiązków oraz umiejętność współpracy z innymi.

Proces przygotowania do tej funkcji nie ogranicza się do zgłoszenia chęci pełnienia posługi. Przyszły katechista musi przejść specjalną formację, obejmującą cztery główne obszary: ludzki, intelektualny, duchowy i praktyczny. 

Szkolenie przewiduje naukę zagadnień biblijnych, liturgicznych, dogmatycznych i moralnych, a także katechetyki, ewangelizacji, pedagogiki oraz psychologii. Kandydaci będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, dniach skupienia i rekolekcjach, a także odbywać praktyki pod opieką wyznaczonych osób.

Zmiany ogłoszone przez Episkopat wejdą w życie już 18 września 2026 roku i obejmą całą Polskę. 


Źródło: RMF24
Tagi: katechista
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