Zmiany w Kościele katolickim w Polsce. Episkopat jasno mówi, kto może zostać katechistą

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Ważne zmiany czekają Kościół katolicki w Polsce. Od 18 września 2026 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące stałej posługi katechisty. Osoby świeckie, odpowiednio przygotowane, będą mogły w sposób formalny pełnić tę funkcję w parafiach i wspólnotach. Decyzja Episkopatu reguluje zarówno wymagania wobec kandydatów, jak i zakres ich przyszłych obowiązków.

Kim jest katechista?

Dotychczas w polskim Kościele katolickim najczęściej spotykano się z pojęciem katechety, czyli osoby nauczającej religii w szkołach. Funkcja katechisty różni się jednak zasadniczo.

Katechista to osoba świecka, która otrzymuje stałą posługę w Kościele i angażuje się przede wszystkim w życie parafialne oraz działalność wspólnot kościelnych. Nowe przepisy dotyczą właśnie tej posługi, otwierając ją zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Zakres obowiązków katechisty jest znacznie szerszy niż prowadzenie lekcji religii. Do jego zadań będzie należało m.in. przygotowywanie rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu, wsparcie katechetów, uczestnictwo w przygotowaniu dzieci do pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży do bierzmowania. Katechiści mogą również przygotowywać narzeczonych i rodziny, prowadzić katechezę dorosłych, grup oraz różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne. Nowością jest możliwość zaangażowania katechistów w duszpasterstwo internetowe.

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Szczegółowy zakres obowiązków będzie zależał od decyzji biskupa oraz potrzeb danej diecezji.

Kto może zostać katechistą?

Od 18 września 2026 roku w całej Polsce obowiązywać będą jednolite wymogi dla kandydatów na katechistów. Osoba ubiegająca się o tę funkcję musi mieć ukończone 25 lat oraz przyjęty sakrament bierzmowania.

Kandydat powinien cieszyć się dobrą opinią zarówno wśród duszpasterzy, jak i świeckich członków wspólnoty. Ważna jest również dojrzałość ludzka i chrześcijańska, sumienność w realizowaniu powierzonych obowiązków oraz umiejętność współpracy z innymi.

Proces przygotowania do tej funkcji nie ogranicza się do zgłoszenia chęci pełnienia posługi. Przyszły katechista musi przejść specjalną formację, obejmującą cztery główne obszary: ludzki, intelektualny, duchowy i praktyczny.

Jest nowy program nauczania religii. Episkopat zdecydował Jest nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej dla przedszkoli i szkół. Program został opracowany zgodnie z podstawą programową nauczania religii z 2025 roku. Zatwierdziła go Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Szkolenie przewiduje naukę zagadnień biblijnych, liturgicznych, dogmatycznych i moralnych, a także katechetyki, ewangelizacji, pedagogiki oraz psychologii. Kandydaci będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, dniach skupienia i rekolekcjach, a także odbywać praktyki pod opieką wyznaczonych osób.

Zmiany ogłoszone przez Episkopat wejdą w życie już 18 września 2026 roku i obejmą całą Polskę.