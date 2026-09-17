Zmiany w alertach RCB. Takie SMS-y dostaniesz w razie zagrożenia

RMF24

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadziło zmiany w systemie alertów dotyczących zagrożeń z powietrza. Teraz mieszkańcy przygranicznych województw mogą otrzymać różne komunikaty w zależności od poziomu zagrożenia – zarówno w przypadku ataku na Ukrainę, jak i bezpośredniego niebezpieczeństwa na terenie Polski.

Dwa rodzaje alertów w jeden dzień

W czwartek, 17 września 2026 roku, mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali aż dwa rodzaje alertów RCB. Pierwszy dotyczył rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, a drugi ostrzegał o możliwym zagrożeniu na terenie Polski. 4 km od polskiej granicy najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron, co potwierdził rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ, ppłk Jacek Goryszewski. W odpowiedzi poderwano polskie myśliwce.

Jakie alerty możesz otrzymać?

Po aktualizacji systemu, RCB może wysłać trzy rodzaje alertów:

- Niskie zagrożenie na Ukrainie: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

- Wysokie zagrożenie na Ukrainie: „UWAGA! Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Zachodnią Ukrainę. Oczekuj dalszych komunikatów. Reaguj na sygnały alarmowe”.

- Zagrożenie na terenie Polski: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.

W przypadku odwołania zagrożenia, RCB wysyła stosowny komunikat informujący o braku niebezpieczeństwa.

Co robić, gdy usłyszysz syrenę?

Wiceszef MON, Cezary Tomczyk, podczas wystąpienia w Sejmie podkreślił, że obecnie funkcjonują trzy rodzaje alertów. Dodał, że po analizie wcześniejszych incydentów, w tym wlotu rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną, zdecydowano o wprowadzeniu dodatkowego poziomu ostrzegania. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny mogą otrzymać SMS z zaleceniem śledzenia kolejnych komunikatów.

Tomczyk przypomniał też, że modulowany sygnał syreny alarmowej to sygnał do ewakuacji i szukania bezpiecznego miejsca. Każda szkoła, szpital czy urząd posiada plan ewakuacyjny, a regularne ćwiczenia mają przygotować wszystkich na realne zagrożenie.

Jak działa system alertów RCB?

RCB to państwowa jednostka odpowiedzialna za koordynację zarządzania kryzysowego. Obywatele kojarzą ją głównie z SMS-ami ostrzegawczymi, które trafiają do osób znajdujących się na obszarze potencjalnego zagrożenia – niezależnie od operatora sieci. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu.

Alerty powstają na podstawie informacji z ministerstw, służb i instytucji centralnych. Najmniejszym obszarem objętym alertem może być powiat.

Poradnik bezpieczeństwa. Co w nim znajdziemy?

W rządowym Poradniku Bezpieczeństwa znajdziemy szczegółowe informacje o sygnałach alarmowych: ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty, odwołanie – jednostajny dźwięk przez 3 minuty. Poradnik radzi także, jak przygotować plecak ewakuacyjny – powinny się w nim znaleźć m.in. woda, apteczka, dokumenty i gotówka.

Jeśli nie możesz ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia, informacje o lokalizacji najbliższych schronów znajdziesz w urzędzie gminy, jednostce straży pożarnej lub na tej stronie.

Nad stworzeniem poradnika kryzysowego pracowało blisko 60 ekspertów z różnych dziedzin. Broszura powstała na wzór szwedzkiego poradnika i ma pomóc Polakom przygotować się na każdą ewentualność.