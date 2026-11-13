Zmiana w mObywatelu. Masz czas do poniedziałku

RMF24

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Użytkownicy aplikacji mObywatel mają czas tylko do 16 listopada (poniedziałek), by zaktualizować ją do najnowszej wersji. Brak aktualizacji może oznaczać utrudnienia w korzystaniu z kluczowych funkcji. Nowe wymagania dotyczą zarówno smartfonów z Androidem, jak i iPhone’ów.

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza ważną zmianę w aplikacji mObywatel. Do 16 listopada wszyscy użytkownicy powinni zainstalować wersję 4.93.1. Powodem jest odnowienie certyfikatu, który odpowiada za bezpieczeństwo i prawidłowe działanie aplikacji.

Jak podkreślają przedstawiciele resortu, „brak aktualnej wersji może utrudnić korzystanie ze wszystkich jej funkcji”. Aktualizacja dotyczy także aplikacji mObywatel Junior.

Jak sprawdzić wersję aplikacji?

Aby upewnić się, czy korzystasz z właściwej wersji mObywatela, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

Otwórz aplikację mObywatel,

Przejdź do zakładki „Więcej”,

W sekcji „Pozostałe” wybierz „O aplikacji”.

Jeśli numer wersji to mniej niż 4.93.1, konieczna jest aktualizacja przez Google Play lub App Store. Wystarczy wyszukać aplikację i wybrać opcję „Aktualizuj” lub „Uaktualnij”.

Automatyczne aktualizacje? Sprawdź ustawienia

Dobra wiadomość dla osób, które mają włączone automatyczne aktualizacje na swoim telefonie – w takim przypadku aplikacja zaktualizuje się sama i nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Zmiany także dla firm i instytucji

16 listopada odnowiony zostanie również certyfikat domeny mobywatel.gov.pl. To istotna informacja dla firm i instytucji korzystających z usług dostępnych pod tym adresem, np. api.mobywatel.gov.pl. Podmioty te powinny sprawdzić sposób integracji z systemem i upewnić się, czy nie są potrzebne dodatkowe działania, zwłaszcza jeśli ich rozwiązania korzystają z konkretnego certyfikatu SSL.

Zmiana certyfikatu nie wymaga natomiast modyfikacji po stronie rozwiązań BackSystem, Tools ani CryptoSystem.