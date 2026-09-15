Zmiana na szczycie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej

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Ważna zmiana we władzach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jan Grabowski z dniem 14 września zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu - poinformowała spółka. Grabowski pełnił tę funkcję od 18 czerwca 2024 r.

„Informujemy, że Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Jan Grabowski złożył 14 września 2026 roku rezygnację z pełnionej funkcji” - przekazała spółka w komunikacie.

Jak podkreślono, Grabowski został powołany na stanowisko wiceprezesa 18 czerwca 2024 r. i był odpowiedzialny za domenę morską oraz obszar współpracy międzynarodowej.

„W imieniu Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. chciałbym serdecznie podziękować Prezesowi Janowi Grabowskiemu za jego wkład w rozwój Grupy. Szczególne słowa uznania kieruję za kierowanie projektami morskimi Grupy PGZ oraz za zaangażowanie we współpracę z partnerami zagranicznymi” - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PGZ Adam Leszkiewicz.

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Prezes PGZ podziękował Grabowskiemu za dotychczasową współpracę i życzył mu „dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w realizacji kolejnych wyzwań”.

Polska Grupa Zbrojeniowa to jeden z największych koncernów obronnych Europy Środkowej. Skupia niemal 70 spółek – zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Współpracuje z ok. 12 tys. podmiotów z całej Polski.