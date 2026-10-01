Zmiana czasu na zimowy. Wtedy pośpimy godzinę dłużej

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Już pod koniec października czeka nas tradycyjna zmiana czasu z letniego na zimowy. Sprawdzamy, kiedy dokładnie przesuniemy wskazówki zegarów, jak ta praktyka wpływa na nasze codzienne życie i zdrowie. Jaka przyszłość czeka zmianę czasu w Europie?

Zmiana czasu na zimowy 2026. Wtedy przestawiamy zegarki

Sezonowa zmiana czasu to wydarzenie, które niekiedy budzi wiele emocji. W tym roku przypada na noc z 24 na 25 października, czyli z soboty na niedzielę. O godzinie 3:00 zegarki należy przestawić na godzinę 2:00.

Oznacza to, że tej nocy zyskamy dodatkową godzinę snu, co dla wielu osób jest dobrą wiadomością – szczególnie dla tych, którzy chcą wypocząć po intensywnym tygodniu lub planują weekendowe wyjazdy.

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Skąd wzięła się praktyka zmiany czasu?

Historia zmiany czasu sięga XVIII wieku. Wtedy pojawiły się pierwsze propozycje lepszego wykorzystania światła dziennego, jednak na dobre praktyka ta rozwinęła się w Europie podczas I wojny światowej. W Polsce (na okupowanych terenach naszego kraju) zegarki po raz pierwszy przestawiono w 1916 roku. Przez kolejne dekady zmiana czasu była kilkakrotnie znoszona i przywracana, aż w 1977 roku wprowadzono ją na stałe.

Głównym celem tej praktyki było dostosowanie trybu życia do zmieniających się pór roku oraz lepsze wykorzystanie naturalnego światła słonecznego, co miało pozwolić na oszczędność energii elektrycznej. Z czasem jednak zaczęto się zastanawiać, czy współcześnie takie rozwiązanie wciąż przynosi realne korzyści.

Wpływ zmiany czasu na zdrowie i codzienne funkcjonowanie

Coraz więcej specjalistów zwraca uwagę na negatywne skutki przestawiania zegarków. Badania wskazują, że nawet niewielka zmiana rytmu dobowego działa na organizm jak miniaturowy „jet-lag”. Najbardziej podatne na te zmiany są dzieci, osoby starsze oraz osoby mające problemy ze snem.

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Po zmianie czasu niektóre osoby zauważają trudności z zasypianiem, obniżoną koncentrację czy uczucie zmęczenia. Dlatego zaleca się, by w dniach poprzedzających zmianę czasu zadbać o odpowiednią ilość snu i stopniowo przyzwyczajać organizm do nieco zmienionych godzin aktywności.

Przyszłość zmiany czasu – co dalej?

Od kilku lat w Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat zniesienia zmiany czasu. Jest coraz więcej głosów sugerujących, że przestawianie zegarków dwa razy w roku nie przynosi już wymiernych korzyści. Mimo licznych konsultacji społecznych i debat ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Na razie więc, przynajmniej przez najbliższe lata, nadal będziemy przesuwać wskazówki zegarów w październiku i marcu. Kolejna zmiana czasu – tym razem na letni – nastąpi dopiero w ostatnią niedzielę marca 2027 roku. Wówczas znów przesuniemy zegarki do przodu, by cieszyć się dłuższymi, jasnymi wieczorami.