Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki i co warto wiedzieć?

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Zmiana czasu na zimowy 2026 zbliża się wielkimi krokami, a w tym roku zegarki przestawimy szybciej niż zwykle. Dlaczego tradycja z I wojny światowej wciąż obowiązuje, skoro eksperci alarmują o jej negatywnym wpływie na nasze zdrowie i koncentrację? Wyjaśniamy, kiedy dokładnie przesuwamy wskazówki w październiku i jaka przyszłość czeka ten kontrowersyjny przepis w Europie.

Zmiana czasu na zimowy 2026 – kiedy śpimy godzinę dłużej?

Przesunięcie zegarów odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października, jednak w tym roku przypada ono nieco wcześniej niż w latach poprzednich.

W 2026 roku zmiana czasu na zimowy przypada w nocy z 24 na 25 października, czyli z soboty na niedzielę, kiedy to przesuniemy wskazówki zegarów z godziny 3:00 na 2:00. Oznacza to, że będziemy mogli spać o godzinę dłużej. To istotna informacja dla wszystkich, którzy planują weekendowe wyjazdy lub muszą być punktualnie w pracy czy szkole w poniedziałek.

Warto pamiętać, że kolejna zmiana czasu, tym razem na letni, nastąpi dopiero w ostatnią niedzielę marca 2027 roku. Wtedy przesuniemy zegarki z 2:00 na 3:00, wracając do dłuższych, jasnych wieczorów.

Dlaczego przestawiamy zegarki? Cel i tradycja zmiany czasu w Polsce

Idea zmiany czasu sięga XVIII wieku, kiedy to po raz pierwszy pojawił się pomysł lepszego wykorzystania światła dziennego. W Polsce tradycja przestawiania zegarków pojawiła się w 1916 roku, podczas I wojny światowej. Przez kolejne dekady zmiana czasu była kilkakrotnie znoszona i przywracana. Na stałe wprowadzono ją w 1977 roku i od tamtej pory zegarki przestawiamy dwa razy w roku.

Czas zimowy czy letni? Ekspert zdradza, co jest lepsze dla zdrowia Polaków Już w najbliższy weekend Polacy ponownie przestawią zegarki na czas zimowy. Czy sezonowa zmiana czasu ma jeszcze sens? Coraz więcej naukowców i lekarzy przekonuje, że to niepotrzebna ingerencja w nasze zdrowie i naturalny rytm dobowy. "Zmiana…

Głównym celem zmiany czasu jest dostosowanie rytmu dnia do zmieniających się pór roku, co pozwala lepiej wykorzystywać naturalne światło słoneczne. Dzięki temu można oszczędzać energię elektryczną, zwłaszcza w okresach, gdy dni są krótsze lub dłuższe. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że poranki są jaśniejsze, co sprzyja lepszemu samopoczuciu i ułatwia codzienne wstawanie.

Negatywne skutki zmiany czasu. Jak organizm reaguje na „jet-lag”?

Zmiana czasu od lat budzi wiele emocji zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników tego rozwiązania. Z jednej strony przesunięcie zegarów pozwala lepiej synchronizować naszą aktywność z naturalnym światłem dziennym. Z drugiej – może powodować szereg negatywnych skutków zdrowotnych.

Badania wykazują, że nawet niewielka zmiana rytmu dobowego działa na organizm jak miniaturowy „jet-lag”. Najbardziej odczuwają to dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na bezsenność. Po zmianie czasu mogą pojawić się trudności z zasypianiem, obniżona koncentracja czy uczucie zmęczenia. Niektóre badania wskazują również na wzrost liczby wypadków drogowych tuż po zmianie czasu.

Likwidacja zmiany czasu w Europie – na jakim etapie są przepisy?

Od kilku lat w Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat zniesienia obowiązku zmiany czasu. Coraz więcej głosów wskazuje, że przestawianie zegarków dwa razy w roku jest anachroniczne i nie przynosi już wymiernych korzyści. Na razie jednak nie podjęto ostatecznej decyzji w tej sprawie, dlatego przynajmniej w najbliższych latach nadal będziemy przesuwać wskazówki zegarów w październiku i marcu.