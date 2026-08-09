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Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki i co warto wiedzieć?

Autor: Publikacja: Wczoraj, 9 sierpnia (17:28)

Zmiana czasu na zimowy 2026 zbliża się wielkimi krokami, a w tym roku zegarki przestawimy szybciej niż zwykle. Dlaczego tradycja z I wojny światowej wciąż obowiązuje, skoro eksperci alarmują o jej negatywnym wpływie na nasze zdrowie i koncentrację? Wyjaśniamy, kiedy dokładnie przesuwamy wskazówki w październiku i jaka przyszłość czeka ten kontrowersyjny przepis w Europie.

Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki i co warto wiedzieć?
Zmiana czasu na zimowy 2026 (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock
  • Śpimy o godzinę dłużej – w nocy z 24 na 25 października 2026 roku cofamy wskazówki zegarów z 3:00 na 2:00.
  • Organizm poczuje zmianę – nagłe przesunięcie czasu może wywołać chwilowe zmęczenie i problemy z koncentracją.
  • Koniec jest bliski, ale nie teraz – UE wciąż debatuje nad zniesieniem tego przepisu, więc na razie zegarki przestawiamy dalej.
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Zmiana czasu na zimowy 2026 – kiedy śpimy godzinę dłużej?

Przesunięcie zegarów odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października, jednak w tym roku przypada ono nieco wcześniej niż w latach poprzednich.

W 2026 roku zmiana czasu na zimowy przypada w nocy z 24 na 25 października, czyli z soboty na niedzielę, kiedy to przesuniemy wskazówki zegarów z godziny 3:00 na 2:00. Oznacza to, że będziemy mogli spać o godzinę dłużej. To istotna informacja dla wszystkich, którzy planują weekendowe wyjazdy lub muszą być punktualnie w pracy czy szkole w poniedziałek.

Warto pamiętać, że kolejna zmiana czasu, tym razem na letni, nastąpi dopiero w ostatnią niedzielę marca 2027 roku. Wtedy przesuniemy zegarki z 2:00 na 3:00, wracając do dłuższych, jasnych wieczorów.

Dlaczego przestawiamy zegarki? Cel i tradycja zmiany czasu w Polsce

Idea zmiany czasu sięga XVIII wieku, kiedy to po raz pierwszy pojawił się pomysł lepszego wykorzystania światła dziennego. W Polsce tradycja przestawiania zegarków pojawiła się w 1916 roku, podczas I wojny światowej. Przez kolejne dekady zmiana czasu była kilkakrotnie znoszona i przywracana. Na stałe wprowadzono ją w 1977 roku i od tamtej pory zegarki przestawiamy dwa razy w roku.

Głównym celem zmiany czasu jest dostosowanie rytmu dnia do zmieniających się pór roku, co pozwala lepiej wykorzystywać naturalne światło słoneczne. Dzięki temu można oszczędzać energię elektryczną, zwłaszcza w okresach, gdy dni są krótsze lub dłuższe. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że poranki są jaśniejsze, co sprzyja lepszemu samopoczuciu i ułatwia codzienne wstawanie.

Negatywne skutki zmiany czasu. Jak organizm reaguje na „jet-lag”?

Zmiana czasu od lat budzi wiele emocji zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników tego rozwiązania. Z jednej strony przesunięcie zegarów pozwala lepiej synchronizować naszą aktywność z naturalnym światłem dziennym. Z drugiej – może powodować szereg negatywnych skutków zdrowotnych.

Badania wykazują, że nawet niewielka zmiana rytmu dobowego działa na organizm jak miniaturowy „jet-lag”. Najbardziej odczuwają to dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na bezsenność. Po zmianie czasu mogą pojawić się trudności z zasypianiem, obniżona koncentracja czy uczucie zmęczenia. Niektóre badania wskazują również na wzrost liczby wypadków drogowych tuż po zmianie czasu.

Likwidacja zmiany czasu w Europie – na jakim etapie są przepisy?

Od kilku lat w Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat zniesienia obowiązku zmiany czasu. Coraz więcej głosów wskazuje, że przestawianie zegarków dwa razy w roku jest anachroniczne i nie przynosi już wymiernych korzyści. Na razie jednak nie podjęto ostatecznej decyzji w tej sprawie, dlatego przynajmniej w najbliższych latach nadal będziemy przesuwać wskazówki zegarów w październiku i marcu.


Źródło: RMF24
Tagi: zmiana czasu
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