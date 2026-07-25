Zmarł Józef Hulka. Ceniony twórca ludowy miał 100 lat

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Twórca ludowy Józef Hulka zmarł w wieku 100 lat. Poinformowały o tym w sobotę wieczorem władze gminy Łękawica na Żywiecczyźnie, w której mieszkał. „Był wybitnym rzeźbiarzem, cenionym artystą i człowiekiem, który na trwałe zapisał się w historii polskiej sztuki” – wspominali zmarłego samorządowcy.

Nie żyje ceniony twórca ludowy

„Jeszcze niedawno mieliśmy zaszczyt wspólnie świętować jego jubileusz 100. urodzin. Było to wyjątkowe spotkanie, pełne wzruszeń, szacunku i wdzięczności za niezwykły dorobek twórczy oraz życie poświęcone sztuce. Odejście pana Józefa jest ogromną stratą dla świata kultury, lokalnej społeczności oraz wszystkich, którzy mieli przywilej go poznać i podziwiać Jego dzieła” – poinformowały łękawickie władze w sobotni wieczór.

Były wójt Łękawicy, a obecnie radny sejmiku śląskiego, Stanisław Baczyński o zmarłym napisał, że w sobotę odszedł „człowiek-instytucja kultury”. „Utalentowany rzeźbiarz, malarz, artysta ludowy. Skarbnica wiedzy o wsi, ludziach, zwyczajach i postawach społecznych. Sąsiad i przyjaciel w każdej postaci” – wskazał.

Kim był Józef Hulka?

Józef Hulka urodził się 28 lutego 1926 roku w Łękawicy. Z zawodu był stolarzem. Jego pasją była sztuka. Był rzeźbiarzem. Tworzył między innymi szopki i maski obrzędowe, a jego dzieła w swoich zbiorach posiadają między innymi Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Muzeum Śląskie w Katowicach, a także kolekcja europejskiej sztuki ludowej Reinera Harvera w Brackenheim w Niemczech i galeria sztuki polskiej Marco Querela w Spoleto we Włoszech.

Ministerstwo kultury w biogramie artysty wskazało, że w jego twórczości dominowała tematyka sakralna. W drewnie olchowym, lipowym i brzozowym wykonywał przede wszystkim figury Jezusa, Matki Boskiej i świętych. Pojawiały się również sceny biblijne i postaci aniołów.

Drugim nurtem jego twórczości były akcesoria obrzędowe – głównie maski, gwiazdy i szopki, nawiązujące do tych wykorzystywanych przez kolędników w okresie Bożego Narodzenia.

Specjalizował się także w malarstwie na szkle. W jego obrazach oprócz tematyki religijnej pojawiają się sceny obrzędowe i z życia codziennego mieszkańców Żywiecczyzny.

W 1992 roku wspólnie z żoną Anną, zmarłą w 2009 roku, został laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. W marcu bieżącego roku został uhonorowany Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.