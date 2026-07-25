Zmarł Józef Hulka. Ceniony twórca ludowy miał 100 lat

Nie żyje ceniony twórca ludowy
„Jeszcze niedawno mieliśmy zaszczyt wspólnie świętować jego jubileusz 100. urodzin. Było to wyjątkowe spotkanie, pełne wzruszeń, szacunku i wdzięczności za niezwykły dorobek twórczy oraz życie poświęcone sztuce. Odejście pana Józefa jest ogromną stratą dla świata kultury, lokalnej społeczności oraz wszystkich, którzy mieli przywilej go poznać i podziwiać Jego dzieła” – poinformowały łękawickie władze w sobotni wieczór.
Były wójt Łękawicy, a obecnie radny sejmiku śląskiego, Stanisław Baczyński o zmarłym napisał, że w sobotę odszedł „człowiek-instytucja kultury”. „Utalentowany rzeźbiarz, malarz, artysta ludowy. Skarbnica wiedzy o wsi, ludziach, zwyczajach i postawach społecznych. Sąsiad i przyjaciel w każdej postaci” – wskazał.
Kim był Józef Hulka?
Józef Hulka urodził się 28 lutego 1926 roku w Łękawicy. Z zawodu był stolarzem. Jego pasją była sztuka. Był rzeźbiarzem. Tworzył między innymi szopki i maski obrzędowe, a jego dzieła w swoich zbiorach posiadają między innymi Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Muzeum Śląskie w Katowicach, a także kolekcja europejskiej sztuki ludowej Reinera Harvera w Brackenheim w Niemczech i galeria sztuki polskiej Marco Querela w Spoleto we Włoszech.
Ministerstwo kultury w biogramie artysty wskazało, że w jego twórczości dominowała tematyka sakralna. W drewnie olchowym, lipowym i brzozowym wykonywał przede wszystkim figury Jezusa, Matki Boskiej i świętych. Pojawiały się również sceny biblijne i postaci aniołów.
Drugim nurtem jego twórczości były akcesoria obrzędowe – głównie maski, gwiazdy i szopki, nawiązujące do tych wykorzystywanych przez kolędników w okresie Bożego Narodzenia.
Specjalizował się także w malarstwie na szkle. W jego obrazach oprócz tematyki religijnej pojawiają się sceny obrzędowe i z życia codziennego mieszkańców Żywiecczyzny.
W 1992 roku wspólnie z żoną Anną, zmarłą w 2009 roku, został laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. W marcu bieżącego roku został uhonorowany Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.