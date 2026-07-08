Nie żyje założyciel rybnego potentata. Ryszard Abramczyk miał 75 lat

RMF24

Nie żyje założyciel oraz wieloletni prezes firmy Abramczyk - jednego z największych producentów ryb i owoców morza w Polsce. Ryszard Abramczyk miał 75 lat. Pogrzeb biznesmena odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu parafii św. Mikołaja przy ul. Piastowej w Bydgoszczy.

O śmierci biznesmena w mediach społecznościowych poinformowali jego współpracownicy. Podkreślają w nim wkład Ryszarda Abramczyka w budowę firmy, która cieszyła się ogromnym zaufaniem klientów.

Firma Abramczyk była jednym z największych producentów ryb, jak również owoców morza.

„Był obecny od początków naszej firmy i przez wiele lat, wspólnie z rodziną oraz pracownikami, współtworzył jej rozwój, wartości i charakter. Dla jednych z nas był Ojcem, Bratem, Wujkiem i Człowiekiem najbliższym sercu. Dla innych – Prezesem, kolegą i osobą, z którą dzieliliśmy codzienną pracę, odpowiedzialność, ważne decyzje, sukcesy i trudniejsze chwile” - czytamy w pożegnalnym wpisie, jaki zamieścili pracownicy rybnego potentata.

Przekazali także informację o dacie pogrzebu biznesmena. Pożegnanie Ryszarda Abramczyka odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu parafii św. Mikołaja przy ul. Piastowej w Bydgoszczy.

Ryszard Abramczyk zmarł 6 lipca 2026 r. Miał 75 lat.