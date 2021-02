"Chciałbym zaapelować o przyspieszenie prac nad ustawą o wolności słowa w internecie; ta ustawa powinna być pilnie procedowana" - powiedział we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podczas briefingu prasowego / Leszek Szymański / PAP

Chodzi o opracowany w resorcie sprawiedliwości projekt ustawy dotyczącej ochrony wolności słowa w internecie, którego główne założenia to m.in.: powołanie Rady Wolności Słowa złożonej z pięciu członków wybieranych przez Sejm oraz możliwość wniesienia reklamacji od decyzji serwisów społecznościowych o blokowaniu treści. Projekt został przedstawiony w połowie stycznia.

Podczas konferencji prasowej we wtorek minister Ziobro przypomniał, że Facebook zablokował w sobotę anglojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej. Jak informował wcześniej Instytut powodem blokady był post z 15 maja 2020 r. dotyczący niemieckich planów germanizacji polskich dzieci w czasie II wojny światowej. Podkreślił przy tym, że porwania polskich dzieci w celu poddania germanizacji są faktem historycznym.



My nie możemy zgodzić się na tego rodzaju funkcjonowanie wielkich mediów społecznościowych na terenie Polski, które dopuszczają się tego rodzaju skandalicznych manipulacji prawdą nie mających żadnego merytorycznego uzasadnienia(...) Dlatego chciałbym zaapelować o przyspieszenie prac nad ustawą o wolności słowa w obszarze internetu, która zostanie przygotowana w ministerstwie sprawiedliwość. Uważam, że ta ustawa powinna być pilnie procedowana - oświadczył Ziobro.



Minister wyraził też nadzieję, że premier Mateusz Morawiecki podzieli punkt widzenia resortu sprawiedliwości i zostaną przygotowane rozwiązania, "które zagwarantują wolność słowa w internecie". "Mam nadzieję, że niebawem prace nad tą ustawą ruszą silnym tempem i będziemy mogli zgodnie wszyscy w parlamencie przeforsować to rozważnie w myśl wolności dla wszystkich" - dodał Ziobro.