RMF24

„Dzisiaj zostało przez sekretarza Colby'ego potwierdzone, że wszystko idzie w dobrym kierunku, wszystko jest na jak najlepszej drodze. Jest zielone światło z Pentagonu i wierzę, że to zielone światło też zaświeci bardzo mocno w Białym Domu” – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z podsekretarzem obrony USA Elbridge'em Colbym w Brukseli.

Delegacje Polski i USA podczas spotkania w Brukseli (fot. odczas spotkania, 17 bm. w Brukseli.)

Delegacje Polski i USA podczas spotkania w Brukseli (fot. odczas spotkania, 17 bm. w Brukseli.) / PAP

Colby miał przekazać, że przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie jest już na ukończeniu.

W pierwszych dniach grudnia będzie przekazana do Białego Domu informacja o zakończeniu przeglądu i sam przegląd wojsk amerykańskich w Europie. My tu jesteśmy optymistami: dla Polski w tym przeglądzie mogą być tylko dobre i bardzo dobre decyzje - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON stwierdził, że wierzy, że na poziomie prezydenckim nic w kwestii stałej bazy już się nie zmieni. I że zostanie to potwierdzone - dodał szef MON.

Trump o bazie w Polsce

We wrześniu prezydent USA Donald Trump powiedział, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce”. Dodał, że dzieje się tak „dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. Trump stwierdził też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.

W USA trwa sześciomiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Decyzje Pentagonu prawdopodobnie dotkną w największym stopniu sił USA w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. Według doniesień część z wojsk może zostać przeniesiona na wschodnią flankę NATO. W ramach przeglądu może zapaść decyzja o powstaniu stałej bazy sił lądowych USA w Polsce.

W ubiegłym tygodniu Kosiniak-Kamysz, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i wiceszef MON Paweł Zalewski byli w Waszyngtonie, gdzie spotkali się z szefem Pentagonu Petem Hegsethem. Stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce była jednym z tematów tych rozmów.