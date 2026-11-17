Colby miał przekazać, że przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie jest już na ukończeniu.
W pierwszych dniach grudnia będzie przekazana do Białego Domu informacja o zakończeniu przeglądu i sam przegląd wojsk amerykańskich w Europie. My tu jesteśmy optymistami: dla Polski w tym przeglądzie mogą być tylko dobre i bardzo dobre decyzje - podkreślił Kosiniak-Kamysz.
Szef MON stwierdził, że wierzy, że na poziomie prezydenckim nic w kwestii stałej bazy już się nie zmieni. I że zostanie to potwierdzone - dodał szef MON.
Trump o bazie w Polsce
We wrześniu prezydent USA Donald Trump powiedział, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce”. Dodał, że dzieje się tak „dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. Trump stwierdził też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.
W USA trwa sześciomiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Decyzje Pentagonu prawdopodobnie dotkną w największym stopniu sił USA w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. Według doniesień część z wojsk może zostać przeniesiona na wschodnią flankę NATO. W ramach przeglądu może zapaść decyzja o powstaniu stałej bazy sił lądowych USA w Polsce.
W ubiegłym tygodniu Kosiniak-Kamysz, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i wiceszef MON Paweł Zalewski byli w Waszyngtonie, gdzie spotkali się z szefem Pentagonu Petem Hegsethem. Stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce była jednym z tematów tych rozmów.