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Groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Ukrainiec zatrzymany

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (10:32) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (10:38)

Dziś do prokuratury zostanie doprowadzony 36-letni Ukrainiec, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Zielonej Góry.

Groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Ukrainiec zatrzymany
Prezydent Karol Nawrocki, fot. Anita Walczewski /East News

Groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego padły podczas rozmowy na kanale internetowym. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. 

W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP – przekazała Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dlatego mężczyźna został zatrzymany.

36-latek zostanie w sobotę doprowadzony do prokuratury.

Mężczyzna będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.

 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Karol Nawrocki

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