RMF24

Dziś do prokuratury zostanie doprowadzony 36-letni Ukrainiec, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Zielonej Góry.

Groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego padły podczas rozmowy na kanale internetowym. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości.

W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP – przekazała Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dlatego mężczyźna został zatrzymany.

36-latek zostanie w sobotę doprowadzony do prokuratury.



Mężczyzna będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.