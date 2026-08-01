Zerwane dachy i setki powalonych drzew. Burzowy front nad Polską

RMF24

Potężne burze i porywisty wiatr nie dają wytchnienia polskim służbom. Strażacy wyjeżdżali do akcji już ponad tysiąc razy, a najtrudniejsza sytuacja panuje na Mazowszu i w Wielkopolsce, gdzie wiatr wyrywa drzewa i zrywa dachy z budynków. Niebezpieczna aura utrzymuje się w wielu regionach kraju, a niebezpieczne ostrzeżenia potrwają co najmniej do późnych godzin nocnych.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, ponad tysiąc razy interweniowali dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską.

Niemal połowa tych interwencji dotyczy dwóch województw - mazowieckiego i wielkopolskiego.

W powiecie pleszewskim silny wiatr zerwał sześć dachów, w tym trzy w gminie Dobrzyca.

Ponad sto razy strażacy wyjeżdżali w rejonie Katowic i Tarnowskich Gór. Interwencje polegają przede wszystkim na usuwaniu powalonych przez silny wiatr drzew.

Z kolei w okolicy Myszkowa (woj. śląskie) służby ewakuowali z powodu burz jeden z obozów harcerskich. Jak przekazali nam strażacy - na miejscu było ponad 100 osób, jedna z nich została ranna.

Ostrzeżenia przed burzami w centralnej i wschodniej Polsce będą obowiązywać co najmniej do pierwszej w nocy.

Burze z gradem, silny wiatr i upał. Prawie cała Polska w ostrzeżeniach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące upałów i burz, które obejmują niemal całą Polskę. Alerty trzeciego stopnia dotyczą południowo-wschodniej Polski.

Wczoraj w związku z niebezpieczną pogodą ewakuowano uczestników festiwalu muzycznego Męskie Granie we Wrocławiu, koncerty w piątek zostały odwołane.