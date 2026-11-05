„Żenujące karaoke i sprzedaż zegarków”. Mentzen skrytykował to, co dzieje się pod Trybunałem

Swoją krytyczną ocenę Sławomir Mentzen opublikował na X w czwartek. Aluzje, które w nich zawarł, wydają się oczywiste.
W środę wieczorem na scenie znajdującej się w miasteczku manifestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego poseł PiS Michał Wójcik zaśpiewał m.in. piosenkę „Jak minął dzień” z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Towarzyszył mu Miłosz Kłeczek z TV Republika – panowie rytmicznie podrygiwali i machali ze sceny do rozradowanej widowni, która jeszcze chwilę wcześniej słuchała o „zamachu stanu Tuska”.
Zgromadzeni pod TK śpiewali także m.in. pieśń religijną „Barka”.
To nie wszystko. Redaktor TV Republika Miłosz Kłeczek zachęcał do kupna zegarków z kolekcji - jak mówił - „dedykowanej obrońcom Trybunału Konstytucyjnego”.
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen napisał na X, że „cyrk i jarmark pod TK jest ośmieszaniem poważnego kryzysu konstytucyjnego, w którym się znaleźliśmy”. „To jest robienie kabaretu z oporu przeciwko zamachowi stanu” - ocenił poseł.
Jego zdaniem ostatnie wydarzenia spod Trybunału „pokazują, komu zależy na pajacowaniu i ogłupianiu społeczeństwa, a komu na naprawie państwa”.
„Kryzys z TK powinien służyć do poważnych rozmów o resecie konstytucyjnym, a nie do sprzedawania zegarków i żenującego karaoke” - dodał prezes Nowej Nadziei, partii współtworzącej Konfederację.
Dodajmy, że Mentzen w piątek był razem z liderami innych prawicowych ugrupowań pod Trybunałem. Mówił tam, że „nie można pozwolić na siłowe przejmowanie organów państwa”.
„Opozycja z marzeń Donalda Tuska”
Występ Wójcika spotkał się z krytyką także innych polityków z prawej strony.
„Dramat… Opozycja z marzeń Donalda Tuska” - napisał były poseł PiS, a obecnie polityk Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.
„Ktoś mi powie, co ci kretyni wyprawiają?” - pytał dosadnie Krzysztof Rzońca, sekretarz generalny Konfederacji.
Minirecital posła PiS stał się też okazją do kpin płynących ze strony rządowej. „Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę, to i humory protestującym się poprawiły” – wbił szpilkę szef KPRM Jan Grabiec.
Sam Wójcik w środowym wpisie na X - pod którym zamieścił nagranie, gdzie manifestanci śpiewają „Barkę” - zauważył, że „piosenką zwalczano bandytyzm w różnych chwilach naszej historii”. „Robiono to zawsze skutecznie. Teraz też tak będzie” - podkreślił poseł PiS.