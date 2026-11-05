„Żenujące karaoke i sprzedaż zegarków”. Mentzen skrytykował to, co dzieje się pod Trybunałem

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, krytycznie odniósł się do formy, jaką ostatnio przybrał wiec pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. „Cyrk i jarmark pod TK jest ośmieszaniem poważnego kryzysu konstytucyjnego” – napisał na X. Zamiast rozmowy o resecie konstytucyjnym dominuje tam – zdaniem konfederaty – „sprzedaż zegarków” i „żenujące karaoke”.

Swoją krytyczną ocenę Sławomir Mentzen opublikował na X w czwartek. Aluzje, które w nich zawarł, wydają się oczywiste.

W środę wieczorem na scenie znajdującej się w miasteczku manifestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego poseł PiS Michał Wójcik zaśpiewał m.in. piosenkę „Jak minął dzień” z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Towarzyszył mu Miłosz Kłeczek z TV Republika – panowie rytmicznie podrygiwali i machali ze sceny do rozradowanej widowni, która jeszcze chwilę wcześniej słuchała o „zamachu stanu Tuska”.

Zgromadzeni pod TK śpiewali także m.in. pieśń religijną „Barka”.

To nie wszystko. Redaktor TV Republika Miłosz Kłeczek zachęcał do kupna zegarków z kolekcji - jak mówił - „dedykowanej obrońcom Trybunału Konstytucyjnego”.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen napisał na X, że „cyrk i jarmark pod TK jest ośmieszaniem poważnego kryzysu konstytucyjnego, w którym się znaleźliśmy”. „To jest robienie kabaretu z oporu przeciwko zamachowi stanu” - ocenił poseł.

Jego zdaniem ostatnie wydarzenia spod Trybunału „pokazują, komu zależy na pajacowaniu i ogłupianiu społeczeństwa, a komu na naprawie państwa”.

„Kryzys z TK powinien służyć do poważnych rozmów o resecie konstytucyjnym, a nie do sprzedawania zegarków i żenującego karaoke” - dodał prezes Nowej Nadziei, partii współtworzącej Konfederację.

Dodajmy, że Mentzen w piątek był razem z liderami innych prawicowych ugrupowań pod Trybunałem. Mówił tam, że „nie można pozwolić na siłowe przejmowanie organów państwa”.

„Opozycja z marzeń Donalda Tuska”

Występ Wójcika spotkał się z krytyką także innych polityków z prawej strony.

„Dramat… Opozycja z marzeń Donalda Tuska” - napisał były poseł PiS, a obecnie polityk Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.

„Ktoś mi powie, co ci kretyni wyprawiają?” - pytał dosadnie Krzysztof Rzońca, sekretarz generalny Konfederacji.

Minirecital posła PiS stał się też okazją do kpin płynących ze strony rządowej. „Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę, to i humory protestującym się poprawiły” – wbił szpilkę szef KPRM Jan Grabiec.

Sam Wójcik w środowym wpisie na X - pod którym zamieścił nagranie, gdzie manifestanci śpiewają „Barkę” - zauważył, że „piosenką zwalczano bandytyzm w różnych chwilach naszej historii”. „Robiono to zawsze skutecznie. Teraz też tak będzie” - podkreślił poseł PiS.