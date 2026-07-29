Zełenski wyląduje w Lublinie. Spotka się z Tuskiem

RMF24

Jak informowaliśmy, Tusk z Zełenskim spotkają się w Lublinie. Na tamtejszym lotnisku ma wylądować samolot ukraińskiego prezydenta w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych.

Przełom w wojnie w Ukrainie? Zełenski informuje o ważnej zgodzie USA Prezydent USA Donald Trump zgodził się na przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot – poinformował we wtorek Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News. Biały Dom na razie nie skomentował tych doniesień.

Szczegóły spotkania, jak i sam fakt owiane są na razie tajemnicą. Wiele jednak na to wskazuje, że Zełeski zrelacjonuje szefowi polskiego rządu efekty wizyty w Waszyngtonie.

To będzie pierwsze spotkanie i wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od czasu, gdy na linii Kijów-Warszawa wybuchł konflikt związany z nadaniem przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To spowodowało, że odebrano mu najwyższe polskie odznaczenie. W Polsce pojawiać się zaczęło coraz więcej krytycznych głosów pod adresem naszych wschodnich sąsiadów. Wzrosła też liczba agresji wobec mieszkających w naszym kraju Ukraińców.