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Zełenski wyląduje w Lublinie. Spotka się z Tuskiem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (11:19) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 lipca (11:37)

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wracając ze Stanów Zjednoczonych, spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Nieoficjalne informacje reportera RMF FM Krzysztof Zasady potwierdziła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zełenski wyląduje w Lublinie. Spotka się z Tuskiem
Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk (autor zdjęcia: Anita Walczewska) /East News

Jak informowaliśmy, Tusk z Zełenskim spotkają się w Lublinie. Na tamtejszym lotnisku ma wylądować samolot ukraińskiego prezydenta w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych. 

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Szczegóły spotkania, jak i sam fakt owiane są na razie tajemnicą. Wiele jednak na to wskazuje, że Zełeski zrelacjonuje szefowi polskiego rządu efekty wizyty w Waszyngtonie

To będzie pierwsze spotkanie i wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od czasu, gdy na linii Kijów-Warszawa wybuchł konflikt związany z nadaniem przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To spowodowało, że odebrano mu najwyższe polskie odznaczenie. W Polsce pojawiać się zaczęło coraz więcej krytycznych głosów pod adresem naszych wschodnich sąsiadów. Wzrosła też liczba agresji wobec mieszkających w naszym kraju Ukraińców.

Źródło: RMF FM
Tagi: Donald Tusk Wołodymyr Zełenski

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