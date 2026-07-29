Zełenski wyląduje w Lublinie. Spotka się z Tuskiem

Jak informowaliśmy, Tusk z Zełenskim spotkają się w Lublinie. Na tamtejszym lotnisku ma wylądować samolot ukraińskiego prezydenta w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych.
Szczegóły spotkania, jak i sam fakt owiane są na razie tajemnicą. Wiele jednak na to wskazuje, że Zełeski zrelacjonuje szefowi polskiego rządu efekty wizyty w Waszyngtonie.
To będzie pierwsze spotkanie i wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od czasu, gdy na linii Kijów-Warszawa wybuchł konflikt związany z nadaniem przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To spowodowało, że odebrano mu najwyższe polskie odznaczenie. W Polsce pojawiać się zaczęło coraz więcej krytycznych głosów pod adresem naszych wschodnich sąsiadów. Wzrosła też liczba agresji wobec mieszkających w naszym kraju Ukraińców.