Zełenski o zamachu w Krakowie: Szokująca zbrodnia, nie ma usprawiedliwienia

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„Szokująca zbrodnia w Krakowie. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa” – napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentując zamach, do którego doszło na krakowskim Rynku Głównym. W strzelaninie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych.

„W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar” – napisał ukraiński przywódca na platformie X. „Życzymy sił i powrotu do zdrowia ofiarom i wszystkim dotkniętym tą tragedią. Ukraina solidaryzuje się z Polską i Narodem Polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!” – dodał.



W sobotę po południu doszło do strzelaniny w okolicach Rynku Głównego w Krakowie. W tragicznym zdarzeniu zginęło osób, a kilkanaście jest rannych - w tym dwóch policjantów.

Sprawca został postrzelony przez policjantów, został przetransportowany do szpitala - poinformowała małopolska policja.

Na miejscu zdarzenia pracują prokuratorzy, policja i inne służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku.