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Zełenski o zamachu w Krakowie: Szokująca zbrodnia, nie ma usprawiedliwienia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 listopada (17:24)

„Szokująca zbrodnia w Krakowie. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa” – napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentując zamach, do którego doszło na krakowskim Rynku Głównym. W strzelaninie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych.

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Zełenski o zamachu w Krakowie: Szokująca zbrodnia, nie ma usprawiedliwienia
Centrum Krakowa po zamachu (fot. WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS) /East News

„W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar” – napisał ukraiński przywódca na platformie X. „Życzymy sił i powrotu do zdrowia ofiarom i wszystkim dotkniętym tą tragedią. Ukraina solidaryzuje się z Polską i Narodem Polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!” – dodał.

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W sobotę po południu doszło do strzelaniny w okolicach Rynku Głównego w Krakowie. W tragicznym zdarzeniu zginęło osób, a kilkanaście jest rannych - w tym dwóch policjantów.

Sprawca został postrzelony przez policjantów, został przetransportowany do szpitala - poinformowała małopolska policja. 

Na miejscu zdarzenia pracują prokuratorzy, policja i inne służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Kraków zamach

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