Karambol koło Warszawy między Piasecznem a Górą Kalwarią. W Solcu na trasie krajowej numer 79 zderzyło się sześć samochodów, w tym dwie ciężarówki. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Sześć samochodów zderzyło się w Solcu na Mazowszu. Zdjęcie ilustracyjne / Bartek Paulus / RMF FM

Ranne zostały co najmniej dwie osoby, które zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu wypadku pracują policjanci i strażacy.



Trasa jest zablokowana i tak będzie przez kilka godzin. Z drogi trzeba usunąć rozbite samochody.



Według policjantów, kierujący jednym z aut z nieznanych przyczyn musiał zahamować. Prawdopodobnie zbyt mała odległość między pojazdami doprowadziła do zderzenia sześciu samochodów: dwóch ciężarówek i czterech osobówek.



Na tę chwilę nie ma informacji, żeby któryś z kierowców był nietrzeźwy - usłyszeliśmy.



Jest do przesłuchania oczywiście wiele osób, które podróżowały tymi samochodami. Te czynności będą z pewnością jeszcze długo trwały, ale też usunięcie tych pojazdów może nastąpić za kilka godzin - stąd też nasz apel do kierowców, by omijali odcinek drogi nr 79 pomiędzy Piasecznem a Górą Kalwarią i wybierali drogi alternatywne - informują funkcjonariusze.