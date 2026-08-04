Zbliża się ważny termin dla użytkowników mObywatela. Brak reakcji spowoduje problemy

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Ministerstwo Cyfryzacji apeluje do blisko 12 milionów użytkowników aplikacji mObywatel o natychmiastowe zalogowanie się do systemu. Tylko do 5 sierpnia można w prosty sposób przedłużyć ważność cyfrowych dokumentów – w przeciwnym razie czekają nas dodatkowe formalności i utrudnienia.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że zalogowanie się do aplikacji mObywatel do 5 sierpnia jest niezbędne, by automatycznie przedłużyć ważność cyfrowych dokumentów. Dotyczy to nie tylko mDowodu, ale także legitymacji szkolnych, studenckich oraz dokumentu ochrony czasowej.

Jak działa automatyczna aktualizacja w mObywatelu?

Proces przedłużania ważności dokumentów jest szybki i intuicyjny. Wystarczy jedno logowanie do aplikacji, by certyfikaty wszystkich przypisanych dokumentów zostały automatycznie zaktualizowane. Ministerstwo zapewnia, że nie są wymagane żadne dodatkowe działania – wystarczy otworzyć aplikację i zalogować się.

Co grozi spóźnialskim?

Osoby, które nie zdążą zalogować się do mObywatela przed 5 sierpnia, muszą liczyć się z wygaśnięciem ważności swoich elektronicznych dokumentów. Odzyskanie dostępu do mDowodu czy legitymacji będzie wymagało przejścia przez dodatkowe procedury. W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej konieczne będzie potwierdzenie tożsamości za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Kolejna zmiana w mObywatelu. Ma ułatwić bezpieczniejsze podróżowanie W popularnej aplikacji mObywatel pojawiła się kolejna zmiana. To możliwość zgłoszenia wyjazdu zagranicznego w systemie Odyseusz. „To konkretne narzędzie, które może mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej” - zwrócił uwagę wiceminister cyfryzacji…

W przypadku legitymacji szkolnej niezbędna będzie ręczna aktualizacja poprzez wygenerowanie nowego kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). Studenci natomiast będą musieli udać się do dziekanatu, by pobrać nowy kod QR i odnowić ważność swojej legitymacji studenckiej.

mObywatel – cyfrowa rewolucja w kieszeni

Aplikacja mObywatel to już codzienność dla niemal 12 milionów Polaków. Oprócz mDowodu, użytkownicy mają dostęp do szeregu innych dokumentów, takich jak prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty czy legitymacja osoby niepełnosprawnej. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które jednak wymaga regularnej aktualizacji.