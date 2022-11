Szósta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki potrwa od 3 do 5 grudnia w Katowicach. Będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w ramach przygotowań do pełnienia przez miasto funkcji Europejskiego Miasta Nauki 2024. Odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji.

Śląski Festiwal Nauki w 2020 roku / Andrzej Grygiel / PAP

6 obszarów wiedzy, 12 wystaw, 17 scen, 31 debat i rozmów o nauce, 100 warsztatów, 150 stanowisk pokazowych, 202 wykłady - tak szósta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki prezentuje się w liczbach.

Po ubiegłorocznej odsłonie, przeprowadzonej w związku z epidemią częściowo w plenerze, częściowo online, w tym roku festiwal wraca do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

To właśnie tam, 4 i 5 grudnia - w niedzielę i poniedziałek, ponownie postaramy się pokazać, że nauka to z jednej strony wspaniały sposób spędzania czasu, a z drugiej - przemożna siła, dzięki której świat, choć tak wymagający, zwłaszcza teraz, może stać się miejscem lepszym i przyjaźniejszym. Nie zabraknie również uroczystej gali otwarcia: w przededniu wydarzeń w MCK, czyli w sobotę 3 grudnia, zaprosimy Państwa do chorzowskiego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki ­- poinformowali organizatorzy.

Strefa specjalna, która przygotowywana jest od trzeciej edycji ŚFN, w tym roku poświęcona będzie węglowi. Głównym motywem strefy specjalnej uczynimy węgiel - surowiec, na którym w przeszłości zbudowana została potęga Górnego Śląska i którego umiejscowienie w naszej przyszłości już teraz stanowi dla nas ogromne wyzwanie. Węgiel jednak to także podstawowy budulec człowieka, zwierząt i roślin. Nie wolno zatem ograniczać tego pierwiastka wyłącznie do czarnych brył wydobywanych na masową skalę w kopalniach - trzeba potraktować go wielowymiarowo, zrozumieć jego istotę i rolę, jaką spełnia w funkcjonowaniu całego uniwersum - podkreślają organizatorzy ŚFN.

Większość festiwalowych atrakcji będzie dostępna dla wszystkich, ale na niektóre warsztaty i wydarzenia trzeba się zapisać. Pełny i szczegółowy program Śląskiego Festiwalu Nauki zostanie opublikowany 9 listopada, a kilka dni później ruszy rejestracja na poszczególne punkty programu.

Śląski Festiwal Nauki organizują śląskie uczelnie publiczne, samorządy Katowic i województwa śląskiego oraz GZM. W tym roku do organizacji imprezy włączyły się także uczelnie z Częstochowy i Bielska-Białej. Pomysłodawcą i liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.