We Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunalskiego w woj. łódzkim zawalił się parterowy dom jednorodzinny. Strażakom udało się wydobyć spod gruzów kobietę. Jej rodzice nadal są poszukiwani. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia był wybuch gazu. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Mateusz Chłystun, na posesji znajdował się punkt dystrybucji butli z gazem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 14 w domu przy ul. Zdrowie we Włodzimierzowie w gminie Sulejów w powiecie piotrkowskim.

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak, na miejsce zadysponowano dziesięć zastępów strażaków, grupę poszukiwawczo-ratowniczą oraz ciężki sprzęt.

Wozy straży pożarnej przed domem jednorodzinnym we Włodzimierzowie / Grzegorz Michałowski / PAP

Prawdopodobną przyczyną zawalenia się parterowego domu był wybuch butli z gazem. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Mateusz Chłystun, butli mogło być więcej ponieważ na posesji znajdował się punkt ich dystrybucji.

Wybuchła butla z gazem, co spowodowało zawalenie budynku. Wiemy, że w domu mieszkały trzy osoby, które są poszukiwane pod gruzami. Z jedną osobą jest kontakt, ma przygniecione nogi - poinformował natomiast około godz. 15 Pawlak.



Jak później dowiedział się nasz reporter, ok. godz. 16 strażakom udało się wydobyć spod gruzów jedną osobę. Kobieta jest przytomna, doznała urazu nogi po zakleszczeniu się w gruzach budynku. Ranną zajęli się już ratownicy z pogotowia. Obrażenia okazały się lekkie.



Strażacy przeczesują obecnie pozostałą część gruzowiska. Wiadomo, że pod zwałami znajdują się jeszcze dwie osoby. To starsze małżeństwo - rodzice uwolnionej kobiety. Nie ma z nimi jednak kontaktu. Ratownicy próbują do nich dotrzeć ręcznie odgruzowując pozostałości domu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W pobliżu miejsca eksplozji słychać piły motorowe i odgłosy przerzucanego gruzu. By wesprzeć akcję, do Włodzimierzowa przyjechali strażacy z Poznania z psami ratowniczymi.

Ratownicy próbują dotrzeć do zasypanego podpiwniczenia budynku, gdzie może być uwięzione starsze małżeństwo.