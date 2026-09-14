Zatrzymanie Polaka w Holandii. Podejrzany o zabójstwo 31-latek ukrywał się dwa lata

RMF24

Dwa lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniał kraje i próbował zmylić śledczych. Determinacja lubuskiej policji i międzynarodowa współpraca przyniosły efekt – 31-latek poszukiwany listem gończym za zabójstwo został zatrzymany w Holandii. Teraz grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Polak został zatrzymany w Holandii

Polak został zatrzymany w Holandii / Policja

Lubuscy „łowcy głów” w Gorzowie Wielkopolskim przez dwa lata próbowali odnaleźć 31-latka oskarżonego o zabójstwo. Mężczyzna od sierpnia 2024 roku był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

Przez ten czas skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości, wielokrotnie zmieniając miejsce pobytu i kraj, w którym się ukrywał.

Międzynarodowa współpraca kluczem do sukcesu

Przełom w sprawie nastąpił dzięki żmudnej pracy funkcjonariuszy, którzy analizowali powiązania i potencjalne kryjówki poszukiwanego. Kluczowa okazała się współpraca z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji oraz europejską siecią policyjną ENFAST, która zrzesza jednostki odpowiedzialne za poszukiwanie najgroźniejszych przestępców.

Zatrzymanie w Holandii

Dzięki precyzyjnym informacjom przekazanym stronie holenderskiej, w środę, 9 września, doszło do zatrzymania poszukiwanego w Holandii.

31-latek był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z przekazaniem go do Polski, mężczyzna stanie przed sądem.

Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.