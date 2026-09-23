Zastąpi gen. Mirosława Bodnara. Jest nowy szef wojsk dronowych

RMF24

Gen. bryg. Witold Bartoszek pokieruje wojskami dronowymi, a gen. bryg. Mirosław Bodnar został zastępcą Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy NATO i UE – to efekty decyzji szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wicepremier wręczył decyzje ws. nowych stanowisk łącznie ośmiu oficerom.

Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że gen. Bodnar przeniesie się do Brukseli

Decyzję o wyznaczeniu na stanowisko szefa pionu operacyjnego ds. UE – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE otrzymał gen. bryg. Mirosław Bodnar. Na stanowisko inspektora wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, szef MON wyznaczył gen. bryg. Witolda Bartoszka.

Informacje o zmianach w wojsku przekazano dzień po publikacji Onetu. Według źródeł portalu gen. Bodnar nie radził sobie z powierzonymi mu zadaniami i dlatego kierownictwo MON zdecydowało, że nie będzie dalej pełnił funkcji inspektora wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia. Problemem była zarówno niewielka liczba bezzałogowców w jednostkach, jak i brak całościowej koncepcji rozwoju oraz wykorzystania dronów w Siłach Zbrojnych RP. Gen. Bodnar nie posiadał odpowiedniej wiedzy na temat dronów, by sprawować tak wysokie stanowisko.

Wczoraj wicepremier na konferencji prasowej zapowiadał, że gen. Bodnar wyjedzie do Brukseli. Będzie tam współdziałał z panem generałem Piotrem Błazeuszem, który jest naszym głównym przedstawicielem przy Unii Europejskiej i NATO – zaznaczył.

„O dronach nie miał zielonego pojęcia”. Mentzen grzmi, szef MON broni gen. Bodnara Minister Obrony Narodowej zdecydował o zmianie na czele wojsk dronowych. Z funkcji inspektora wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia z końcem miesiąca odejdzie gen. Mirosław Bodnar – podaje Onet. „Generał o dronach nie miał zielonego pojęcia, za to…

Roszad jest więcej

Na stanowisko rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki minister obrony wyznaczył gen. bryg. Dariusza Czekaja. Prorektorem ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej został gen. bryg. Jerzy Kwika.

Płk. Andrzeja Czernyhowskiego wyznaczono na stanowisko dowódcy 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, a na stanowisko komendanta 109. Szpitala Wojskowego z przychodnią SP ZOZ wyznaczono płk. Piotra Antoszewskiego.

Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii został ppłk. Bogumił Będkowski, a zastępcą komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ ppłk. Sebastian Szymanek.

Szef MON podziękował oficerom za dotychczasową służbę i pogratulował im objęcia nowych stanowisk.