Zasłonią mozaiki przed papieżem. Tak Lourdes reaguje na aferę seksualną

Kontrowersyjne dzieła znikną z widoku
Decyzję o zasłonięciu mozaik potwierdził David Torchala, dyrektor biura prasowego sanktuarium w Lourdes. Jak podkreślił w rozmowie z agencją AFP, mozaiki mogą pozostać ukryte nawet po zakończeniu papieskiej wizyty. To efekt działań komisji powołanej jeszcze w 2022 roku przez biskupa Tarbes i Lourdes, Jean-Marca Micasa. Komisja już wtedy zdecydowała o częściowym ukryciu dzieł ks. Rupnika, jednak zapowiedź wizyty Leona XIV znacząco przyspieszyła ten proces.
Papież nie zobaczy mozaik
Biskup Micas w rozmowie z tygodnikiem „Paris Match” zapewnił, że papież Leon XIV „nie zobaczy” mozaik podczas swojej wizyty w Lourdes. Jak ujawnia francuska prasa, Ojciec Święty rozmawiał o tej sprawie z hierarchą podczas prywatnej audiencji w czerwcu 2025 roku. Władze sanktuarium chcą w ten sposób uniknąć kontrowersji i dać wyraźny sygnał, że nie ma przyzwolenia na gloryfikowanie osoby obciążonej tak poważnymi zarzutami.
Skandal, który wstrząsnął Kościołem
Afera związana z ks. Marko Rupnikiem wybuchła w ostatnich latach. Duchowny został oskarżony o wieloletnie wykorzystywanie seksualne i psychiczne kobiet, w tym zakonnic. W 2024 roku został wydalony z zakonu jezuitów za nieposłuszeństwo wobec przełożonych. Problemem pozostają jednak liczne mozaiki jego autorstwa, które zdobią miejsca kultu w wielu krajach.
Decyzja władz Lourdes może być początkiem szerszej dyskusji o obecności dzieł kontrowersyjnych twórców w przestrzeni sakralnej.
Papieska wizyta w cieniu trudnych tematów
Papież Leon XIV odwiedzi Lourdes w ramach swojej apostolskiej wizyty we Francji. Kulminacyjnym punktem pobytu będzie msza święta na błoniach sanktuarium 27 września. Jednak już dziś wiadomo, że wizyta ta odbędzie się w cieniu trudnych pytań o odpowiedzialność, przejrzystość i rozliczenie Kościoła z bolesnych spraw.