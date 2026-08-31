Zasłonią mozaiki przed papieżem. Tak Lourdes reaguje na aferę seksualną

RMF24

W Lourdes trwa gorączkowe przygotowanie do wizyty papieża Leona XIV, zaplanowanej na 27 września 2026 roku. Nie chodzi wyłącznie o kwestie organizacyjne czy logistyczne. Francuskie media donoszą, że wszystkie mozaiki autorstwa słoweńskiego księdza Marko Rupnika zostaną zasłonięte. Powód? Ciążące na duchownym poważne oskarżenia o seksualne i psychiczne wykorzystywanie kobiet, w tym zakonnic.

Kontrowersyjne dzieła znikną z widoku

Decyzję o zasłonięciu mozaik potwierdził David Torchala, dyrektor biura prasowego sanktuarium w Lourdes. Jak podkreślił w rozmowie z agencją AFP, mozaiki mogą pozostać ukryte nawet po zakończeniu papieskiej wizyty. To efekt działań komisji powołanej jeszcze w 2022 roku przez biskupa Tarbes i Lourdes, Jean-Marca Micasa. Komisja już wtedy zdecydowała o częściowym ukryciu dzieł ks. Rupnika, jednak zapowiedź wizyty Leona XIV znacząco przyspieszyła ten proces.

Papież nie zobaczy mozaik

Biskup Micas w rozmowie z tygodnikiem „Paris Match” zapewnił, że papież Leon XIV „nie zobaczy” mozaik podczas swojej wizyty w Lourdes. Jak ujawnia francuska prasa, Ojciec Święty rozmawiał o tej sprawie z hierarchą podczas prywatnej audiencji w czerwcu 2025 roku. Władze sanktuarium chcą w ten sposób uniknąć kontrowersji i dać wyraźny sygnał, że nie ma przyzwolenia na gloryfikowanie osoby obciążonej tak poważnymi zarzutami.

Skandal, który wstrząsnął Kościołem

Afera związana z ks. Marko Rupnikiem wybuchła w ostatnich latach. Duchowny został oskarżony o wieloletnie wykorzystywanie seksualne i psychiczne kobiet, w tym zakonnic. W 2024 roku został wydalony z zakonu jezuitów za nieposłuszeństwo wobec przełożonych. Problemem pozostają jednak liczne mozaiki jego autorstwa, które zdobią miejsca kultu w wielu krajach.

Decyzja władz Lourdes może być początkiem szerszej dyskusji o obecności dzieł kontrowersyjnych twórców w przestrzeni sakralnej.

Marko Rupnik wydalony z zakonu jezuitów. Przez 30 lat wykorzystywał seksualnie kobiety Zakon jezuitów poinformował w czwartek o wydaleniu ze swoich szeregów pochodzącego ze Słowenii księdza i artysty Marko Rupnika. Ten znany 68-letni twórca sztuki sakralnej został oskarżony o molestowanie i seksualne wykorzystywanie zakonnic.

Papieska wizyta w cieniu trudnych tematów

Papież Leon XIV odwiedzi Lourdes w ramach swojej apostolskiej wizyty we Francji. Kulminacyjnym punktem pobytu będzie msza święta na błoniach sanktuarium 27 września. Jednak już dziś wiadomo, że wizyta ta odbędzie się w cieniu trudnych pytań o odpowiedzialność, przejrzystość i rozliczenie Kościoła z bolesnych spraw.