"Dla opozycji najważniejsze jest pytanie: ‘Kto powinien rządzić?’. Dla mnie najważniejsze jest (pytanie): jak powinniśmy rządzić" - mówił z sejmowej mównicy premier Mateusz Morawiecki zaledwie kilkadziesiąt minut po tym, jak poinformował, że złoży wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum zaufania dla jego rządu. Stwierdził również, że jego obóz polityczny wdraża dobrą zmianę - ale we współpracy z opozycją wdrażana mogłaby być "wspaniała zmiana". "Zapraszamy was do tej wspaniałej zmiany" - ogłosił szef rządu. Zapraszamy na relację na żywo z wydarzeń w Sejmie!

12:26

"Proszę Wysoką Izbę o ocenę tego ostatniego roku, ostatnich trzech lat, ale też chciałbym wybiec w przyszłość te kolejne parę lat - bo mam nadzieję, że Polacy powierzą nam właśnie stery rządów za rok i będziemy mogli kontynuować nasze zmiany" - mówił Mateusz Morawiecki.

Cytat Mam taką prośbę do was, do szanownej opozycji w szczególności: żebyście nie słuchali dzisiaj waszych spin doctorów, tylko od serca, żebyśmy przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia mówili o Polsce z radością, z ufnością, z nadzieją, że budujemy program dla wszystkich Polaków. Mateusz Morawiecki

Morawiecki podkreślił również, że jego obóz polityczny wdraża dobrą zmianę - ale we współpracy z opozycją można wdrażać "wspaniałą zmianę".

"Zapraszamy was do tej wspaniałej zmiany. Opozycja ma bardzo ważną rolę do wypełnienia" - stwierdził i zaznaczył, że niechęć czy nienawiść między opozycją a obozem rządzącym powinny "zostać odłożone do szuflady", by budować wspólnie najlepsze możliwe rozwiązania.



12:17

"Niewątpliwie fakt, że ten wniosek został zgłoszony z zaskoczenia, ma służyć temu, by odebrać głos opozycji" - tak ruch premiera Mateusza Morawieckiego skomentował w rozmowie z dziennikarzami rzecznik PO Jan Grabiec.

Jak ocenił, Morawiecki od wielu tygodni nie wypowiedział się na temat "największej afery 30-lecia: afery KNF, afery, w której jest również ewidentny udział jego rządu".

"Przecież to premier rządu PiS powołał szefa KNF, przecież wcześniej uzyskiwali rekomendacje ludzie, którzy w KNF stworzyli cały ten system, który pozwolił na formułowanie propozycji korupcyjnej" - mówił.

Cytat Premier unika tego tematu jak ognia, chce mówić wyłącznie o tym, co jemu pasuje. Nie chce odpowiadać na pytania, które stawiają dzisiaj Polacy, dlatego wybrali taką formę (debaty), która służy utemperowaniu opozycji, odebraniu głosu opozycji, ograniczeniu możliwości wypowiedzi opozycji. Jan Grabiec

Grabiec zaznaczył, że Platforma Obywatelska oczekuje, że jej wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Morawieckiego zostanie rozpatrzony w piątek.

"Ten wniosek powinien być rozpatrywany, bo nie ulega wątpliwości, że zaplecze polityczne rządu jest może silne w Sejmie głosami posłów PiS, ale poza tym, jeśli chodzi o poparcie społeczne, ten rząd poparcie traci" - podsumował.

12:01

Trwa wystąpienie Mateusza Morawieckiego w Sejmie:



Cytat Pytanie, które państwo, opozycja, macie w głowie jest takie: "Kto powinien rządzić?". A moim zdaniem najważniejsze pytanie dla Polaków jest takie: "Jak powinniśmy rządzić?". Mateusz Morawiecki

11:49

Wkrótce po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował o tym, że wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący wyrażenia rządowi wotum zaufania:

"Informuję, że wprowadziłem do porządku dziennego ten punkt w tej chwili, za chwilę poproszę prezesa Rady Ministrów o zabranie głosu. Później ogłoszę przerwę 30-minutową, bo takie jest uzgodnienie na konwencie seniorów, przed rundą zadawania pytań".

11:33

Szef rządu Mateusz Morawiecki zabrał głos podczas rozpoczętego przed południem posiedzenia Sejmu i nieoczekiwanie zapowiedział złożenie wniosku o wyrażenie przez Sejm wotum zaufania dla jego rządu.

Mija teraz trzy lata rządów PiS, Zjednoczonej Prawicy, rządów, które zdecydowanie zmieniły sposób patrzenia na politykę gospodarczą, politykę społeczną - mówił.

W nawiązaniu do tego mamy dzisiaj na pewno pewien zakręt, który chcemy w dyskusji, w pewnej debacie, wyjaśnić - co dla społeczeństwa jest tą drogą, którą społeczeństwo wybiera: czy ta droga wspólnotowa, droga, gdzie jest odpowiedzialność za wszystkich, za całą naszą wspólnotę, czy droga, która wcześniej w różnych latach III RP była proponowana - wyjaśnił.

Zwrócę się zaraz do pana marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to, żeby Wysoka Izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu właśnie do tego, czy ma być kontynuowany program reform, zmian, który zaproponowaliśmy - powiedział Morawiecki.

Jednocześnie też jest to ważne dlatego, że zbliża się jutro i pojutrze posiedzenie Rady Europejskiej, posiedzenie bardzo ważne i na tym posiedzeniu Rady Europejskiej ja muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, że rząd ma poparcie większości parlamentarnej, dlatego taki wniosek składam do pana marszałka i proszę o jego procedowanie - dodał premier.