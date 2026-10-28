Zasiłek pogrzebowy wyższy od tego roku. Planowane są kolejne zmiany

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Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie, które ma pomóc pokryć koszty organizacji pogrzebu – m.in. usług zakładu pogrzebowego, trumny lub urny, transportu czy opłat cmentarnych. Od stycznia 2026 r. wynosi on 7 tys. zł. Państwo planuje kolejne zmiany od przyszłego roku.

W styczniu kwota zasiłku pogrzebowego wzrosła z 4 do 7 tys. zł.

W szczególnie trudnych sytuacjach – np. przy konieczności sprowadzenia ciała z zagranicy – rodzina może ubiegać się także o zasiłek celowy z pomocy społecznej. Nie jest on uzależniony od kryterium dochodowego, ale wymaga udokumentowania uzasadnionych wydatków.

Zasiłek pogrzebowy 2026: wyższa kwota i krótszy czas wypłaty Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4 do 7 tys. zł. Skrócił się także czas oczekiwania na wypłatę świadczenia – z 30 do 14 dni. Nowe przepisy przewidują również coroczną waloryzację zasiłku, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.

W styczniu zmieniły się również zasady wypłat. Ustawowy termin przekazania pieniędzy skrócono z 30 do 14 dni. Przedstawicielka Zakładu w trakcie majowych obrad sejmowej podkomisji ds. zabezpieczenia społecznego wskazywała zaś, że średni czas oczekiwania w ZUS wynosi około 9 dni.

Zakład ograniczył też liczbę wymaganych dokumentów, korzystając m.in. z danych Urzędu Stanu Cywilnego. Podobnie działa KRUS, gdzie średni czas wypłaty to według majowych deklaracji około 10 dni.

Zakłady pogrzebowe dostaną pieniądze bezpośrednio

Dzięki tegorocznym zmianom zakłady pogrzebowe mogą bezpośrednio otrzymać część pieniędzy z zasiłku pogrzebowego. Bliscy zmarłego nie muszą już finansować wszystkiego sami, a dopiero później czekać na zwrot pieniędzy od państwa. Do maja zrealizowano blisko 8 tys. takich wypłat.

W 2027 r. ma pojawić się nowe ułatwienie. Ruszyć ma wówczas specjalny system elektroniczny dla zakładów pogrzebowych. W założeniu ograniczy formalności i skróci czas przekazywania dokumentów pomiędzy zakładem pogrzebowym a ZUS.

Na wypłatę zasiłków pogrzebowych w 2026 roku zaplanowano 2,6 mld zł.

Opłaty za grób i przestarzałe przepisy

Eksperci zwracali uwagę w trakcie wspomnianej dyskusji, że wydatki związane z pochówkiem nie kończą się w dniu pogrzebu, ponieważ tzw. prawo do grobu trzeba przedłużać (zwykle po 20 latach). Nieuiszczanie opłaty dotyczy szczególnie osób samotnych, bezdomnych lub tych, których pogrzeb finansowała gmina.

Przedstawiciele branży pogrzebowej apelowali także o zmiany w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która pochodzi z 1959 roku. Prezes zarządu Fundacji Instytut Branży Pogrzebowej i Cmentarnej Dariusz Dutkiewicz określił ją jako „archaiczną” i powodującą szereg problemów w funkcjonowaniu branży pogrzebowej, cmentarzy i kwestii związanych z prawem do grobu.