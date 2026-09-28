Zarzuty dla byłego szefa CBA. Śledczy badają sprawę lokali konspiracyjnych

RMF24

Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej S. usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza w związku z wykorzystywaniem przez trzy lata dwóch lokali konspiracyjnych CBA do celów innych niż służbowe.

W poniedziałek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ogłoszono byłemu szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego zarzuty nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza.

Sprawa dotyczy dwóch lokali konspiracyjnych CBA, które - jak twierdzą śledczy - miały być wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem w latach 2020–2023. W tym czasie Centralnym Biurem Antykorupcyjnym kierował Andrzej S.

Podejrzany nie przyznaje się do winy

Były szef CBA nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia i zadeklarował, że może przekazać kolejne po zapoznaniu się z materiałem dowodowym.

Z uwagi na niejawny przedmiot śledztwa i treść zarzutów czynności procesowe odbyły się w kancelarii tajnej. W sprawie przesłuchano dotychczas około czterdziestu byłych i obecnych funkcjonariuszy CBA - podkreślił prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Śledztwo wszczęto w lipcu 2024 roku

Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w tej sprawie w lipcu 2024 roku. Postępowanie dotyczyło m.in. zakupu przez CBA mieszkania dla Andrzeja S.

Z zawiadomienia złożonego przez ówczesne kierownictwo CBA wynikało, że lokal miał kosztować ponad 1,2 mln zł.

Były szef CBA odniósł się do sprawy na początku maja w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X. Zaprzeczył wówczas, by przekroczył uprawnienia lub działał na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

„Sugestie, jakoby CBA zakupiło mieszkanie dla moich celów prywatnych, są nieprawdą” - napisał.