Zaraz rusza sezon na jarmarki bożonarodzeniowe. W którym mieście najwcześniej?

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Już za chwilę rusza sezon jarmarków bożonarodzeniowych. Świąteczne miasteczka jak co roku pojawią się w wielu polskich miastach, przyciągając tłumy turystów i mieszkańców. Oto terminy otwarcia, lokalizacje i najciekawsze atrakcje.

Jako pierwszy rusza Poznań – już 14 listopada Betlejem Poznańskie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zainauguruje sezon świątecznych atrakcji. W stolicy Wielkopolski będą aż trzy lokalizacje: oprócz MTP - plac Wolności i Stary Rynek.

Tydzień później, 20 listopada, otworzą się jarmarki na wrocławskim Rynku. To idealne miejsce na zakup oryginalnych prezentów i rozgrzanie się gorącą czekoladą w świątecznej scenerii. Szczegółowy program miasto ujawni już wkrótce. Stoiska będzie można odwiedzać do 7 stycznia.

Krakowski jarmark na Rynku Głównym ruszy 27 listopada. Na odwiedzających będzie czekać ponad 100 stoisk, wielka choinka, zapach smażonych oscypków i karuzela wenecka. Ostatni dzień handlu przypada prawdopodobnie na 6 stycznia, choć dokładny termin zamknięcia warto jeszcze potwierdzić przed świętami.

Jarmark na katowickim Rynku rusza 20 listopada i potrwa aż do 10 stycznia 2027 – to najdłużej czynny targ świąteczny w kraju. Miasto ponownie przygotowuje 33-metrowy Mega Młyn, kolejki dla dzieci i wiktoriańską karuzelę.

Miasto Neptuna, czyli Gdańsk, zaprasza na jarmark od 20 listopada do 23 grudnia. Stoiska rozstawione będą na Targu Węglowym, Drodze Królewskiej i ulicy Bogusławskiego. Można liczyć na oryginalne nadmorskie prezenty, pierniki i piękne dekoracje.

Również 20 listopada rusza Jarmark Warszawski przy Pałacu Kultury i Nauki. Odwiedzających przyciągną nie tylko świąteczne produkty i przysmaki, ale również wielka karuzela z wieżą widokową.

Jedyny taki w Polsce jarmark na moście nad Brdą, czyli Bydgoski Jarmark Świąteczny, otworzy się również 20 listopada i potrwa do 21 grudnia 2026 r. Stoiska staną na placu Teatralnym, ul. Mostowej i Starym Rynku.

Nieco później zapraszają Opole i Rzeszów. W tym pierwszym mieście świąteczne miasteczko będzie czekać na zwiedzających od 27 listopada. Rzeszów otworzy sezon na Rynku 4 grudnia.

