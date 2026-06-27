RMF24

Zaostrzenie kar dla medyków i dyrektorów szpitali rozważa Ministerstwo Zdrowia. Jest to konsekwencja afery dotyczącej Warszawskiego Szpitala Południowego. Jak ujawniły media - część decyzji miała być tam podejmowanych poza procedurami - zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Tę sprawę wyjaśnia między innymi prokuratura. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, we wtorek między innymi na ten temat premier Donald Tusk ma w tej sprawie spotkać się z minister zdrowia oraz prezesami NFZ. Nasz dziennikarz rozmawiał na ten temat z szefową resortu Jolantą Sobierańską-Grendą. Była to pierwsza rozmowa w mediach z szefową tego resortu - poza konferencjami prasowymi - po wybuchu afery w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Michał Dobrołowicz: Ostatnie tygodnie pokazały, że problemy, na które skarżą się pacjenci, pojawiają się w momencie, kiedy coś dzieje się poza procedurą, medyczną lub prawną. I to nie jest tylko przykład Warszawskiego Szpitala Południowego i podejrzeń, które są obecnie wyjaśniane. To także przykład Aleksandrowa Kujawskiego i zabiegu syna senatora Tomasza Lenza. Wiemy już po kontroli NFZ, że odbył się zabieg poza procedurą, bez dokumentacji medycznej. Jakie są pomysły teraz, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że to, co się wydarzy w szpitali będzie zgodnie z procedurami?

Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia: W systemie przede wszystkim jest wiele osób odpowiedzialnych za to, żeby się wszystko działo zgodnie z procedurami. Mamy procedury i będziemy pracować nad zaostrzeniem niektórych kar. Do tego zobowiązał nas pan premier wspólnie z ministrem sprawiedliwości. Widzimy, że mamy obecnie kilka kontroli w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego. Czy wyciągnięte będą konsekwencje za nieprzestrzeganie procedur w tym przypadku? Tego dzisiaj nie możemy stwierdzić, bo nie mamy wyników kontroli.

Na czym będą polegać ostrzejsze kary i kiedy mogą być wprowadzone? Kto miałby być karany?

Jesteśmy na etapie współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Pracujemy nad wytypowaniem tych zachowań, które mogłyby się kwalifikować do zaostrzenia kar. Główny apel pana premiera Donalda Tuska był w kierunku zwracania uwagi na przestrzeganie kolejek. Duże znaczenie mają tu umowy zawierane przez podmiot leczniczy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także wiele elementów dotyczących dokumentacji medycznej. Jesteśmy na etapie wybierania tych przepisów, które będą najlepsze, by reagować. Duża praca jest wykonywana w tej chwili po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Karani mieliby być szefowie placówek, przedstawiciele organów prowadzących?

Myślę, że ten pakiet jest jeszcze szerszy. Są to też osoby, które sporządzają dokumentację medyczną, te osoby, które odpowiadają za ewentualne błędy medyczne. Mam nadzieję, że już we wrześniu będziemy w mogli z Rzecznikiem Praw Pacjenta opublikować nową Strategię Bezpieczeństwa Pacjenta. To jest dokument, który jeszcze bardziej umożliwi zachowanie anonimowości osób, które zgłaszają nieprawidłowości.

Dzisiaj do Rzecznika Praw Pacjenta oczywiście wpływa sporo skarg, natomiast widać często brak wiedzy, że te skargi mogą zgłaszać nie tylko pacjenci, lecz również chociażby personel, który widzi nieprawidłowości.

To byłyby kary finansowe, może ostrzejsze niż do tej pory? Czy jeszcze inny rodzaj kar?

Jeszcze takich decyzji nie podjęliśmy. Kodeksy zawierają oczywiście nie tylko kary finansowe, ale również konsekwencje związane z sankcjami bardziej dotkliwymi.

Bardziej dotkliwymi, czyli?

W tym aspekcie musimy współpracować również z samorządami zawodowymi, bo część tych kompetencji dotyczy prawa wykonywania zawodu i ewentualnego zawieszania albo odbierania tego prawa. To spoczywa na samorządach zawodowych. Współpracujemy w tym zakresie.