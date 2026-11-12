„Zamach na wolność słowa” czy „granice dobrego smaku”? Politycy o aferze wokół TV Republika

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Czwartkowa wizyta funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w siedzibie Telewizji Republika wywołała prawdziwą lawinę komentarzy wśród polityków i opinii publicznej. "Boją się wolnych mediów! To konsekwentne dążenie Tuska do likwidacji w Polsce wolności słowa" – grzmi Jarosław Kaczyński, podczas gdy politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że działania służb są zgodne z prawem i nie mają nic wspólnego z zamachem na wolność słowa.

Służby w siedzibie Telewizji Republika

W czwartek w siedzibie Telewizji Republika pojawili się funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli stacji, policjanci przedstawili postanowienie prokuratury dotyczące konieczności wydania służbom zapisów materiałów. Działania te są elementem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie.

Wydarzenie natychmiast odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych i wywołało gwałtowną reakcję polityków, zwłaszcza ze strony opozycji.

Śledztwo ws. Telewizji Republika. Chodzi o wypowiedzi po ataku w Krakowie Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi na antenie Telewizji Republika po zamachu terrorystycznym w Krakowie.

Opozycja grzmi o zamachu na wolność słowa

Jednym z pierwszych, którzy zabrali głos w tej sprawie, był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W swoim wpisie nie szczędził ostrych słów pod adresem obecnej władzy, oskarżając Donalda Tuska o próbę zlikwidowania wolności słowa w Polsce.

"Boją się prawdy! Boją się wolnych mediów! Dzień po największym w historii Marszu Niepodległości, sukcesie Polski patriotycznej, do Telewizji Republika wchodzą funkcjonariusze Kierwińskiego. To nie przypadek!" – napisał Jarosław Kaczyński.

W dalszej części swojego wpisu lider PiS posunął się do stwierdzenia, że działania rządu mają na celu odebranie Polsce suwerenności i przekształcenie jej w „swego rodzaju kolonię”. Odwołał się także do wypowiedzi niemieckiego politologa Klausa Bachmanna, sugerując, że obecne wydarzenia są realizacją zagranicznych planów wobec Polski.

Do sprawy odnieśli się także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek napisał: „Po Trybunale przypuszczają atak na Telewizję Republika”. Poseł Sebastian Kaleta ocenił działania służb jako „formę represji i przygotowanie do trałowych przesłuchań pracowników”.

Kazimierz Smoliński zadał pytanie, które wybrzmiewa również w wielu komentarzach sympatyków opozycji: „Czy Tusk rozpoczął kolejny zamach na wolne media?”. Z kolei Paweł Hreniak ostrzegał, że „najpierw instytucje, później wolności obywatela”, określając działania rządu jako „kolejny etap zamachu stanu”.

Koalicja Obywatelska o „granicach wolności słowa"

Zupełnie inaczej całą sytuację komentują politycy Koalicji Obywatelskiej. Europoseł Łukasz Kohut podkreślił, że „są granice dobrego smaku, wolności słowa i antydemokratycznego szczucia na państwo”. Senator Waldy Dzikowski ironizował, że „w jego telewizji nawet dowody rzeczowe są prześladowane politycznie”.

Senator KO Tadeusz Jarmuziewicz zwrócił uwagę na odpowiedzialność mediów, pisząc: „Panie Tomaszu, koncesja na nadawanie to nie licencja na bezkarność. Może najwyższy czas sprawdzić, czy nadal powinniście ją mieć”.