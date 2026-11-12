„Zamach na wolność słowa” czy „granice dobrego smaku”? Politycy o aferze wokół TV Republika

Służby w siedzibie Telewizji Republika
W czwartek w siedzibie Telewizji Republika pojawili się funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli stacji, policjanci przedstawili postanowienie prokuratury dotyczące konieczności wydania służbom zapisów materiałów. Działania te są elementem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie.
Wydarzenie natychmiast odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych i wywołało gwałtowną reakcję polityków, zwłaszcza ze strony opozycji.
Opozycja grzmi o zamachu na wolność słowa
Jednym z pierwszych, którzy zabrali głos w tej sprawie, był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W swoim wpisie nie szczędził ostrych słów pod adresem obecnej władzy, oskarżając Donalda Tuska o próbę zlikwidowania wolności słowa w Polsce.
"Boją się prawdy! Boją się wolnych mediów! Dzień po największym w historii Marszu Niepodległości, sukcesie Polski patriotycznej, do Telewizji Republika wchodzą funkcjonariusze Kierwińskiego. To nie przypadek!" – napisał Jarosław Kaczyński.
W dalszej części swojego wpisu lider PiS posunął się do stwierdzenia, że działania rządu mają na celu odebranie Polsce suwerenności i przekształcenie jej w „swego rodzaju kolonię”. Odwołał się także do wypowiedzi niemieckiego politologa Klausa Bachmanna, sugerując, że obecne wydarzenia są realizacją zagranicznych planów wobec Polski.
Do sprawy odnieśli się także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek napisał: „Po Trybunale przypuszczają atak na Telewizję Republika”. Poseł Sebastian Kaleta ocenił działania służb jako „formę represji i przygotowanie do trałowych przesłuchań pracowników”.
Kazimierz Smoliński zadał pytanie, które wybrzmiewa również w wielu komentarzach sympatyków opozycji: „Czy Tusk rozpoczął kolejny zamach na wolne media?”. Z kolei Paweł Hreniak ostrzegał, że „najpierw instytucje, później wolności obywatela”, określając działania rządu jako „kolejny etap zamachu stanu”.
Koalicja Obywatelska o „granicach wolności słowa"
Zupełnie inaczej całą sytuację komentują politycy Koalicji Obywatelskiej. Europoseł Łukasz Kohut podkreślił, że „są granice dobrego smaku, wolności słowa i antydemokratycznego szczucia na państwo”. Senator Waldy Dzikowski ironizował, że „w jego telewizji nawet dowody rzeczowe są prześladowane politycznie”.
Senator KO Tadeusz Jarmuziewicz zwrócił uwagę na odpowiedzialność mediów, pisząc: „Panie Tomaszu, koncesja na nadawanie to nie licencja na bezkarność. Może najwyższy czas sprawdzić, czy nadal powinniście ją mieć”.