„Zamach na konstytucyjny organ RP” i napaść na prezydenta. Bogucki zawiadamia prokuraturę

RMF24

Zbigniew Bogucki zapowiedział, że Kancelaria Prezydenta RP złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku ze zwołanym we wtorek „wydarzeniem” w Trybunale Konstytucyjnym. Drugie zawiadomienie ma dotyczyć możliwości popełnienia przestępstwa czynnej napaści na prezydenta.

Wczorajsze wydarzenie nie było Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK. Takie zgromadzenie może zwołać tylko prezes, a tym jest Bogdan Święczkowski. Nie było też z kworum - mówił podczas briefingu prasowego Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, o wtorkowym zgromadzeniu w TK, zwołanym przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

Dodał, że w trakcie spotkania nie było też kworum, które – jak powiedział – ustawowo musi wynosić dziesięcioro sędziów.

8 to nigdy nie będzie 10 - podkreślał Bogucki. Zastrzegł przy tym, że – jego zdaniem – tylko trzy osoby biorące udział w wydarzeniu to sędziowie dopuszczeni do orzekania.

Ten spektakl trzeba potraktować jak komedie, widać było zupełne pogubienie się tych osób - mówił Bogucki.

Mając na uwadze te wydarzenia, Kancelaria Prezydenta RP złoży zawiadomienie do prokuratury. Ma to nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Zawiadomienia są szlifowane - powiedział Bogucki.

Ośmioro sędziów na zgromadzeniu TK przyjęło projekt budżetu Punktualnie o 15:30 rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnicy mają zdecydować o przyjęciu budżetu TK. W obradach nie weźmie udziału Bogdan Święczkowski. Wokół siedziby TK są dziesiątki osób…

Zamach na konstytucyjny organ RP

Pierwsze zawiadomienie ma dotyczyć możliwości popełnienia przestępstwa w związku ze zwołaniem wtorkowego „wydarzenia” w Trybunale Konstytucyjnym” - jak ujął to szef KPRP. Dotyczy ono przestępstwa z art. 128 par. 1 Kodeksu karnego, czyli zamachu na konstytucyjny organ RP.

Czynna napaść na prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP złoży też zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa czynnej napaści na prezydenta. Chodzi o okoliczności wejścia prezydenta Nawrockiego do siedziby TK w nocy z piątku na sobotę.

Prezydent Karol Nawrocki, który zawrócił wówczas z podróży do Senegalu pojawił się w gmachu Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z tą sytuacją gorszącą, która miała miejsce, z próbą uniemożliwienia wejścia pana prezydenta do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, także zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 135, czyli czynnej napaści na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie można dotykać, nie można odpychać, nie można wypychać prezydenta. Tutaj kodeks karny jest jednoznaczny. Myślę, że te zapisy wskazują na to w sposób niebudzący wątpliwości - oświadczył szef KPRP.

Poinformował, że chodzi o osoby, „które uzurpują sobie różnego rodzaju prawa bez żadnej, podkreślam, bez żadnej podstawy prawnej”. Bogucki ocenił, że „mamy do czynienia także tutaj z kwestiami przygotowania, pomocnictwa, także kwestie związane ze sprawstwem kierowniczym”.