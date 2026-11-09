Żałoba żałobą, „miasteczko pod TK musi trwać”. Rzecznik PiS wyjaśnia słowa Kaczyńskiego

RMF24

W weekend serce Polski biło w Krakowie po wstrząsającej strzelaninie na Rynku Głównym. 24-letni Michał Oksiński, który dziś zmarł, zabił w sobotę 6 osób, ranił 15. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w niedzielę zaapelował o odwołanie manifestacji ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym z powodu żałoby narodowej. Dziś jednak rzecznik PiS Rafał Bochenek wytłumaczył, jak można to określić, słowa prezesa i dodał: „Miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym musi trwać, bo jego cel, jakim jest obrona Polski przed zamachem stanu, jest wciąż aktualny”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zwrócił się wczoraj z apelem o odwołanie manifestacji przeciwko działaniom rządu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wezwanie Jarosława Kaczyńskiego, które przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek to pokłosie żałoby narodowej obowiązującej 8 i 9 listopada żołoby narodowej po masakrze na Rynku Głównym w Krakowie, do której doszło 7 listopada. Dziś jednak rzecznik PiS sprecyzował, że w przekazie prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie chodziło jednak o „miasteczko” przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wszelkie próby sugerowania, iż ktokolwiek wzywa do zakończenia protestu przez Trybunałem Konstytucyjnym są nieprawdziwe! Apel p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego o odwołanie protestów dotyczył tych wydarzeń, które miały się odbywać równolegle w innych miastach w Polsce z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości w trakcie żałoby narodowej 8 i 9 listopada br. Miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym musi trwać, bo jego cel jakim jest obrona Polski przed zamachem stanu jest wciąż aktualny. Niszczenie zasad, osłabianie instytucji demokratycznych zawsze prowadzi do tragedii - napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek na platformie X.

7 listopada. Strzelanina na Rynku Głównym

W sobotę około godz. 15 mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, 24-letni Michał Oksiński, wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając do przypadkowych spacerowiczów z broni bojowej. Był ubrany w strój taktyczny, miał kask na głowie. Zabił 6 osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn. Ranił 15 osób. Wśród poszkodowanych są dwaj policjanci. W bagażniku miał - jak się dzisiaj okazało - dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Dwaj młodzi mundurowi, narażając własne życie, oddali strzały w kierunku zamachowca i zatrzymali go w pobliżu skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Po strzelaninie w Krakowie służby weszły do jego mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ujawniono tam 3 ciała. To rodzice i siostra 24-letniego Michała Oksińskiego, który zmarł o godz. 4:30 dziś w jednym z krakowskich szpitali. O godz. 20:00 trasą zabójczego rajdu strzelca przejdzie w Krakowie marsz ciszy w ramach oddania hołdu ofiarom.

Rynek Główny w Krakowie, 7/11/2026, fot. Jan Graczynski / East News

Skrzyżowanie ul. Dietla i Stradomskiej blisko Rynku Głównego w Krakowie, fot. Przemek Błaszczyk, RMF MAXX / RMF MAXX

Nie żyje sprawca strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie Nie żyje 24-letni Michał O., z Ostrowca Świętokrzyskiego, który w sobotę 7 listopada ok. godz. 15 wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając z broni bojowej do przypadkowych przechodniów. Zabił 6 osób, 15 ranił. Informację o…

Dzisaj rano przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie rozstawione były natomiast liczne namioty m.in. Ruchu Narodowego i klubów „Gazety Polskiej”. Było też wiele transparentów i plansz z hasłami krytycznymi wobec działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

Jednocześnie w al. Szucha byli pojedynczy protestujący, niektórzy mieli biało-czerwone flagi, nie wznosili żadnych haseł, tylko spacerowali. Bardziej widoczni byli przedstawiciele Ruchu Obrony Granic w żółtych kamizelkach.

Sytuacja związana z Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie

W piątek 30 października około godz. 18 na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Obowiązki związane z kierowaniem TK przejęła mająca najdłuższy staż sędziowski Anna Korwin-Piotrowska. Trybunał zaprzeczył temu komunikatowi w mediach społecznościowych i poinformował o bezprawnym przejęciu swojej strony internetowej.

Przed budynkiem TK zebrali się protestujący, w tym politycy prawicy. Modlono się, śpiewano „Rotę”, hymn, a jeden z protestujących - w asyście posła PiS Mariusza Goska - użył szlifierki, by przeciąć łańcuch zabezpieczający bramę. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że jej funkcjonariusze wykonują czynności ustawowe na terenie siedziby TK.

Powołała się na informację sędzi Korwin-Piotrowskiej o możliwych zagrożeniach dla życia i zdrowia sędziów i pracowników oraz o ryzyku zakłócenia porządku publicznego. Policja zatrzymała też trzy osoby, które przeskoczyły przez ogrodzenie. Zarzuty dotyczą art. 193 Kodeksu karnego - naruszenia miru domowego. Na miejsce przed godz. 1 w nocy przyjechał prezydent Karol Nawrocki, który wszedł, mimo protestu sędziów, do budynku TK. Opuścił go przed godz. 5. Następnie przeprowadził konsultacje z niemal wszystkimi ugrupowaniami politycznymi przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po RBN premier Donald Tusk zapowiedział, że spotka się w cztery oczy z prezydentem Nawrockim, aby omówić sytuację i znaleźć z niej jakieś wyjście, ale Pałac Prezydencki powiadomił premiera, że na razie spotkanie się nie odbędzie.