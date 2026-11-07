Żałoba narodowa po tragedii w Krakowie. Co oznacza?

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W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej. Ma ona obowiązywać 8 i 9 listopada. Co to oznacza?

Jak zaznaczył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, projekt rozporządzenia w sprawie ogłoszenia żałoby narodowej trafi do kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.

Prezydent Krakowa ogłasza żałobę po strzelaninie w centrum miasta Co najmniej 6 osób zginęło, a 15 zostało rannych - to dotychczasowy bilans strzelaniny w centrum Krakowa. Po tragicznych wydarzeniach w okolicy Rynku Głównego prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę w mieście do 11 listopada.

Co oznacza wprowadzenie żałoby narodowej?

Ogłoszenie żałoby narodowej jest wyrazem wspólnotowego przeżywania bólu po tragicznych wydarzeniach, które dotknęły cały kraj. W praktyce polega ono przede wszystkim na spuszczeniu do połowy masztów flag państwowych na budynkach publicznych, rezygnacji z wszelkich imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, a także dostosowaniu repertuaru mediów do powagi sytuacji.

Instytucje państwowe, szkoły czy urzędy zobowiązane są do respektowania nastroju żałoby.

Wprowadzenie żałoby wpływa również na życie codzienne obywateli – wiele osób decyduje się odwołać prywatne wydarzenia czy okolicznościowe spotkania, aby oddać hołd ofiarom i wyrazić współczucie dla ich rodzin oraz bliskich.

Tragiczna sobota w centrum Krakowa

Do dramatycznych scen w centrum Krakowa doszło około godziny 15.00. Zamaskowany 24-latek wjechał rozpędzonym autem na płytę Rynku Głównego, a po drodze otwierał ogień do ludzi.

W wyniku brutalnego ataku zginęło sześć osób, a kolejnych piętnaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych są także policjanci, którzy błyskawicznie zareagowali i obezwładnili sprawcę po wymianie ognia.

Świadkowie tych wydarzeń mówią o panice, chaosie i przerażeniu – ludzie uciekali, szukając schronienia w kawiarniach, bramach i restauracjach okalających Rynek Główny.

Służby ratunkowe natychmiast pojawiły się na miejscu, udzielając pomocy rannym i zabezpieczając teren pod kątem dalszych zagrożeń.