Żałoba narodowa po tragedii w Krakowie. Co oznacza?

Jak zaznaczył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, projekt rozporządzenia w sprawie ogłoszenia żałoby narodowej trafi do kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.
Co oznacza wprowadzenie żałoby narodowej?
Ogłoszenie żałoby narodowej jest wyrazem wspólnotowego przeżywania bólu po tragicznych wydarzeniach, które dotknęły cały kraj. W praktyce polega ono przede wszystkim na spuszczeniu do połowy masztów flag państwowych na budynkach publicznych, rezygnacji z wszelkich imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, a także dostosowaniu repertuaru mediów do powagi sytuacji.
Instytucje państwowe, szkoły czy urzędy zobowiązane są do respektowania nastroju żałoby.
Wprowadzenie żałoby wpływa również na życie codzienne obywateli – wiele osób decyduje się odwołać prywatne wydarzenia czy okolicznościowe spotkania, aby oddać hołd ofiarom i wyrazić współczucie dla ich rodzin oraz bliskich.
Tragiczna sobota w centrum Krakowa
Do dramatycznych scen w centrum Krakowa doszło około godziny 15.00. Zamaskowany 24-latek wjechał rozpędzonym autem na płytę Rynku Głównego, a po drodze otwierał ogień do ludzi.
W wyniku brutalnego ataku zginęło sześć osób, a kolejnych piętnaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych są także policjanci, którzy błyskawicznie zareagowali i obezwładnili sprawcę po wymianie ognia.
Świadkowie tych wydarzeń mówią o panice, chaosie i przerażeniu – ludzie uciekali, szukając schronienia w kawiarniach, bramach i restauracjach okalających Rynek Główny.
Służby ratunkowe natychmiast pojawiły się na miejscu, udzielając pomocy rannym i zabezpieczając teren pod kątem dalszych zagrożeń.