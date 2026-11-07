Żałoba narodowa po strzelaninie w Krakowie. Prezydent zdecydował

Wprowadzenie żałoby narodowej będzie oznaczało, że spuszczone do połowy masztów zostaną flagi państwowe na budynkach publicznych, odwołane lub przełożone mogą zostać imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne. Media muszą dostosować repertuar do powagi sytuacji.
Instytucje państwowe, szkoły czy urzędy zobowiązane są do respektowania nastroju żałoby.
To nie jedyna taka decyzja. Żałobę w Krakowie ogłosił prezydent miasta Łukasz Gibała. Potrwa do 11 listopada.
Do strzelaniny w centrum Krakowa doszło po godz. 15:00 w sobotę. Czarne Subaru wjechało na płytę Rynku Głównego od ul. Sławkowskiej, a następnie skierowało się na ul. Grodzką. W środku pojazdu siedział zamaskowany napastnik, który z broni palnej strzelał do przypadkowych osób.
Sprawcą ataku był 24-letni Polak z województwa świętokrzyskiego. Zatrzymano go w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Został postrzelony przez policjantów, trafił do szpitala. W jego aucie policja znalazła wiele sztuk broni i amunicję.
W ataku zginęło 6 osób (cztery kobiety i dwóch mężczyzn), a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów, przy czym stan jednego z nich jest bardzo ciężki.
Pomoc psychologiczna
Nie dajesz sobie rady z codziennością? Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:
800 70 22 22 – telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,
800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
112 – telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.