Żałoba narodowa po strzelaninie w Krakowie. Prezydent zdecydował

RMF24

„W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, Prezydent RP Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada” - przekazał na platformie X rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. Projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej niebawem trafi do kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.

Wprowadzenie żałoby narodowej będzie oznaczało, że spuszczone do połowy masztów zostaną flagi państwowe na budynkach publicznych, odwołane lub przełożone mogą zostać imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne. Media muszą dostosować repertuar do powagi sytuacji.

Instytucje państwowe, szkoły czy urzędy zobowiązane są do respektowania nastroju żałoby.

To nie jedyna taka decyzja. Żałobę w Krakowie ogłosił prezydent miasta Łukasz Gibała. Potrwa do 11 listopada.

Do strzelaniny w centrum Krakowa doszło po godz. 15:00 w sobotę. Czarne Subaru wjechało na płytę Rynku Głównego od ul. Sławkowskiej, a następnie skierowało się na ul. Grodzką. W środku pojazdu siedział zamaskowany napastnik, który z broni palnej strzelał do przypadkowych osób.

Sprawcą ataku był 24-letni Polak z województwa świętokrzyskiego. Zatrzymano go w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Został postrzelony przez policjantów, trafił do szpitala. W jego aucie policja znalazła wiele sztuk broni i amunicję.

W ataku zginęło 6 osób (cztery kobiety i dwóch mężczyzn), a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów, przy czym stan jednego z nich jest bardzo ciężki.

Pomoc psychologiczna

Nie dajesz sobie rady z codziennością? Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

800 70 22 22 – telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,

116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,

800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,

112 – telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.