Żałoba narodowa po strzelaninie w Krakowie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie

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Prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu żałoby narodowej po strzelaninie w Krakowie. Będzie ona obowiązywać w dniach 8 i 9 listopada.

Informację o podpisaniu rozporządzenia przez prezydenta podał na portalu X jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Niedziela i poniedziałek będą w Polsce dniami żałoby narodowej, moja kancelaria uzgodni, jaka będzie forma żałoby narodowej, ale wszyscy będziemy przez te dwa dni na pewno przeżywać wspólnie te trudne chwile - mówił w sobotni wieczór w Krakowie premier Donald Tusk.

W sobotnie popołudnie w ścisłym centrum Krakowa doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny. 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień. Zastrzelił 6 osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został postrzelony i ujęty przez policję.

Donald Tusk po tragedii w Krakowie: Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem poświęcenia i bohaterstwa policjantów „Do tej pory w Polsce nie mieliśmy tak drastycznych przypadków terroryzmu. Tak trzeba nazwać ten okrutny zamach” - mówił premier Donald Tusk na odprawie z ministrami i służbami po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. „Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem…

Żałoba narodowa. Co mówią przepisy?

Podstawą prawną wprowadzenia żałoby narodowej jest ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z nią żałobę narodową może wprowadzić prezydent w drodze rozporządzenia. W szczególności powinno ono określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby narodowej, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje.

Czas trwania żałoby nie jest precyzyjnie określony w ustawie.

W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem. Odwoływane są imprezy masowe, rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe.