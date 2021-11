iPhone 13 Mini, smartwatch Garmin Fenix 6s czy głośnik JBL Xtreme 3 to tylko kilka z produktów, które zostaną objęte promocjami w serwisie Ceneo.pl. Wszystko już 26 listopada – przy okazji Black Friday 2021.

Black Friday 2021 na Ceneo.pl

Gdy tylko rozpocznie się Black Friday 2021, warto wpisać w adres swojej przeglądarki Ceneo.pl. Jedna z największych platform sprzedaży online w Polsce udowodni, że Black Friday nie jest jedynie zabiegiem marketingowym. Sposób wydaje się bardzo prosty - w serwisie pojawią się okazje, które trudno znaleźć w polskim internecie.

Jak działają kupony Ceneo?

26 listopada na stronie głównej serwisu pojawią się kupony o wartości nawet do 200 złotych. Dzięki opcji Kup Teraz będzie można obniżyć cenę wybranego produktu o wartość kuponu. Na łowców okazji czekają tysiące promocyjnych kuponów. Ważne będą do wyczerpania limitu lub do 29 listopada (Cyber Monday).

Promocje na Black Friday 2021 w Ceneo.pl

Dzięki kuponom taniej będzie można kupić ponad 200 produktów. To sprzęty, które są jednymi z najpopularniejszych w swoich kategoriach. Szukający najlepszych promocji z pewnością zwrócą uwagę na:

iPhone’a13 Mini,

Xbox Series S,

smartwatch Garmin Fenix 6S Pro,

głośnik bezprzewodowy JBL Xtreme3,

Samsung Galaxy Watch 3.

To tylko kilka przykładów, okazje czekają w każdej z kategorii dostępnych na Ceneo.

Kupony to nie tylko Black Friday. Codziennie o 10.00 na stronie głównej Ceneo.pl pojawiają się tzw. Gorące Towary, czyli produkty, które można kupić w Kup Teraz z rabatem nawet do 70%. Ale to tylko rozgrzewka, kumulacja promocji już 26 listopada.

Darmowa dostawa z Ceneo free

Cały czas możecie korzystać również z darmowej dostawy w ramach programu Ceno free. Wystarczy, że wartość produktu to 40 złotych i skorzystacie z opcji Kup Teraz. Bez zobowiązań, bez abonamentu, wszystko w Kup Teraz.