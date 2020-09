Kupno nieruchomości jest przedsięwzięciem odpowiedzialnym i wymagającym. Przygotowanie do zakupu nowego mieszkania podzielić można na dwa główne etapy: prawny i praktyczny. W niniejszym artykule po kolei opowiemy, jak wygląda dobrze przemyślany proces przygotowania się do zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym oraz podzielimy się cennymi wskazówkami dotyczącymi regulacji prawnych, aspektów finansowych oraz czynników praktycznych.

/ Materiały prasowe

Sprawdzamy firmę budowlaną ― jak się upewnić, że wybrany deweloper jest wiarygodny

Wybór nieruchomości od dobrej firmy deweloperskiej jest tak naprawdę połową sukcesu ― wiarygodny deweloper posiadający renomę na rynku i w ciągu wielu lat działający w branży nie dopuści się naruszeń mogących zaszkodzić jego autorytetowi i sukcesowi finansowemu.

Dlatego wybierając inwestycję należy szczególnie uważnie przyglądać się deweloperom. Co jest pod tym względem istotne i jakie środki możemy zastosować w celu sprawdzenia firmy?

Renoma. Najlepiej wybierać firmę, która posiada już stabilność finansową i ma za sobą udane realizacje. Warto zainteresować się historią firmy, sprawdzić jej dotychczasowe projekty, poczytać opinie klientów. Na szczególną uwagę zasługują takie czynniki, jak terminowość w realizacji inwestycji oraz zgodność nieruchomości z projektem budowlanym i obrazem reklamowym.

Podstawy dokumentalne. Aspekt ten jest jednym z kluczowych dla udanej transakcji. Na jakie dokumenty należy uważać?

Pozwolenie na budowę. Deweloper musi posiadać takie zezwolenie już przed rozpoczęciem prac budowlanych, więc na etapie sprzedaży powinien na życzenie udostępnić ten dokument. W przypadku, gdy firma stwierdza, że pozwolenie jest w trakcie opracowywania w urzędzie, możemy samodzielnie skontaktować się z urzędem i sprawdzić, czy nie ma z tym dokumentem ewentualnych problemów.

Umowa deweloperska. Co ważne, ma to być konkretnie umowa deweloperska ― nie zaś inwestycyjna czy budowlana ― posiadająca formę aktu notarialnego i nie zawierająca żadnych niekorzystnych dla kupującego punktów i klauzuli. Do najczęstszych pułapek należą wzmianki o opcji podwyższenia ceny wskutek zmiany wysokości podatku VAT bez możliwości odstąpienia od umowy, zatrzymaniu odstępnego przez dewelopera oraz dopuszczalnych różnicach powierzchni lokalu w stosunku do projektu. Wzór umowy można skonsultować z prawnikiem, ewentualnie też sprawdzić w rejestrze klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego są wpisywane niezgodne z prawem formułowania prawne stosowane przez deweloperów. W dokumencie mają się znaleźć wszystkie informacje dotyczące specyfikacji kupowanego lokalu, w tym też rzut mieszkania pokazujący położenie względem stron świata, położenie danego lokalu w budynku, plan pomieszczeń, układy okien, drzwi, balkonów. Umowa deweloperska ma też określać standard materiałów wykończeniowych, zarówno w przypadku kupna mieszkania w stanie deweloperskim, jak i wykończenia lokalu pod klucz.

Rachunek powierniczy. Ostatnimi czasy wszystkie transakcje kupna nieruchomości prowadzone przez wiarygodne firmy odbywają się poprzez mieszkaniowe rachunki powiernicze ― kupujący dokonuje opłaty transzami, w zależności od stanu zaawansowania prac budowlanych. Wysokość transzy, stopa procentowa oraz terminy wpłat są ustalane z uwzględnieniem harmonogramu realizacji inwestycji. Taki sposób płatności ubezpiecza kupującego przed straceniem pieniędzy w przypadku bankructwa firmy deweloperskiej bądź jej niewywiązania się z umowy.

Księga wieczysta. O reputacji dewelopera możemy się dowiedzieć z rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości ― ksiąg wieczystych, dostępnych w lokalnych sądach rejonowych oraz na portalu MS. Ze źródła tego możemy zaczerpnąć informacje dotyczące zwłaszcza:

własności gruntu

ewentualnych ograniczeń praw rzeczowych dotyczących danej inwestycji

dane o ewentualnych hipotekach ustanowionych na danej nieruchomości.

Zestawienia deweloperów. W sieci znajdziemy dużo rankingów i zestawień popularnych firm deweloperskich ― przykładem podobnego serwisu jest portal Korter. Na takich stronach możemy znaleźć niezależne informacje o deweloperach oraz zobaczyć ich dotychczasowe inwestycje. Nierzadko takie portale są też miejscem, w którym przeczytamy opinie kupujących, którzy współpracowali z daną firmą.

Drobiazgi mają znaczenie ― czemu należy się przyjrzeć przy wyborze mieszkania z rynku pierwotnego

Wybierając nowe mieszkanie, kierujemy się podstawowymi kryteriami ― standardem wykonania nieruchomości, układem i powierzchnią lokali, lokalizacją inwestycji czy też dostępnym zestawem udogodnień.

O niektórych czynnikach z kolei możemy zapomnieć.

Różne powierzchnie ― użytkowa a całkowita. Są to pojęcia niesynonimiczne, ponieważ powierzchnia użytkowa poniekąd może być dużo mniejsza, niż zadeklarowana przez dewelopera powierzchnia całkowita. Do powierzchni użytkowej należy tylko ten metraż, z którego będziemy w stanie skorzystać ― na przykład, powierzchnia poddasza o wysokości ponad 1,9 metra. Reszta należy do powierzchni nieużytkowej i może być uważana za liczbę de facto abstrakcyjną.

Dziennik budowy. Wiarygodna firma deweloperska powinna prowadzić ogólnodostępny dziennik budowy ― z niego możemy się dowiedzieć, czy budowa przebiega zgodnie z planem oraz czy odpowiada przedstawionemu przez dewelopera projektowi. W przypadku gdy dziennik taki nie jest przez dewelopera udostępniany, pojawia się ryzyko niezgodności budowy z planem, terminami budowy oraz treścią umowy deweloperskiej.

Jakość wykonywania prac budowlanych . Osoba nieposiadająca specjalizowanego wykształcenia czy doświadczenia może nie ocenić jakości materiałów budowlanych w nowym budynku, jednak jest w stanie sprawdzić jakość montażu instalacji wykonywanych przez firmę budowlaną oraz przyjrzeć się głównym cechom oddawanej do użytku nieruchomości ― jak są uszczelnione okna, czy powierzchnie (ściany, podłoga, sufit) są właściwie wypoziomowane, jak wyglądają instalacje wodociągowe i elektryczne. Powierzchnia dodatkowa. Kupując nowe mieszkanie, powinniśmy się zainteresować, jakie powierzchnie dodatkowe do niego przynależą ― może to być komórka lokatorska czy naziemne miejsce parkingowe, piwnica czy stanowisko na podziemnym parkingu. W przypadku większości inwestycji dodatki te są płatne osobno. Istnieją też oferty mieszkań uzupełnionych o miejsce parkingowe czy schowek w cenie trochę wyższej, niż przeciętne lokale w danej inwestycji ― najlepiej więc zdecydować się na zakup tego droższego, ponieważ ceny takich "dodatków" w przypadku ich kupna z osobna są bardzo wysokie.

. Osoba nieposiadająca specjalizowanego wykształcenia czy doświadczenia może nie ocenić jakości materiałów budowlanych w nowym budynku, jednak jest w stanie sprawdzić jakość montażu instalacji wykonywanych przez firmę budowlaną oraz przyjrzeć się głównym cechom oddawanej do użytku nieruchomości ― jak są uszczelnione okna, czy powierzchnie (ściany, podłoga, sufit) są właściwie wypoziomowane, jak wyglądają instalacje wodociągowe i elektryczne. Powierzchnia dodatkowa. Kupując nowe mieszkanie, powinniśmy się zainteresować, jakie powierzchnie dodatkowe do niego przynależą ― może to być komórka lokatorska czy naziemne miejsce parkingowe, piwnica czy stanowisko na podziemnym parkingu. W przypadku większości inwestycji dodatki te są płatne osobno. Istnieją też oferty mieszkań uzupełnionych o miejsce parkingowe czy schowek w cenie trochę wyższej, niż przeciętne lokale w danej inwestycji ― najlepiej więc zdecydować się na zakup tego droższego, ponieważ ceny takich “dodatków" w przypadku ich kupna z osobna są bardzo wysokie.

Mieszkanie w stanie deweloperskim ― co to znaczy

Mieszkania w stanie deweloperskim wciąż są najczęstszym wyborem wśród kupujących ― są one przedmiotem blisko 90% transakcji kupna nieruchomości. Wynika to przede wszystkim z racji finansowych ― mieszkania w stanie deweloperskim są o kilkadziesiąt tysięcy złotych tańsze, niż te wykończone pod klucz; istotną rolę też odgrywa chęć kreatywnego urządzenia mieszkania oraz brak zaufania do firm budowlanych oferujących pakiety usług wykończeniowych.

Jednak nie wszyscy poszukujący nowego lokum zdają sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest stan deweloperski i czego mogą wymagać od firmy realizującej inwestycję.

Stan deweloperski nie ma jednoznacznego określenia i zależy od treści podpisywanej umowy o kupno mieszkania.

Najczęściej jest to stan pozwalający na rozpoczęcie prac wykończeniowych ― czyli otrzymujemy lokal po ukończeniu prac związanych z ociepleniem, doprowadzeniem instalacji, przygotowaniem ścian, sufitów i podłóg etc.

Stan deweloperski obejmuje zazwyczaj:

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych,

przygotowanie ścian do malowania / pokrycie ścian 1 warstwą białej farby,

wylewkę podłóg,

instalacje wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną (+ gniazdka), instalację ogrzewania,

zamontowane grzejniki,

drzwi wejściowe,

stolarkę okienną oraz zewnętrzne i wewnętrzne parapety.

Zasady te dotyczą lokali w blokach wielorodzinnych, jak i prywatnych domów ― tak więc kupując nowe mieszkanie w Warszawie czy też domek w kameralnej miejscowości, należy zwrócić uwagę na:

standard materiałów stosowanych do budowy ścian. Jest on zazwyczaj wskazany w umowie deweloperskiej. Użycie przez dewelopera materiałów o niższej jakości naraża kupującego na ryzyko ewentualnych remontów i napraw w trakcie użytkowania lokalu.

standard wykończenia ścian. Mogą to być “gołe" tynki, ściany pokryte gładzią lub jedną warstwą farby. Dwie ostatnie opcje są wygodniejsze dla kupującego, ponieważ zwalniają z konieczności przeprowadzania prac przygotowawczych.

typ stolarki okiennej. Drewniane, PCV czy aluminiowe: informacje o typie okien również mają być zawarte w umowie, a ich zgodność ma być sprawdzona przy odbiorze mieszkania.

materiał parapetów i balustrad. Te pozornie nieznaczące elementy wykończenia mogą się wiązać z dużymi kosztami, toteż należy sprawdzić, czy kupujemy mieszkanie z parapetami wykonanymi z konglomeratu, plastiku czy też z naturalnego kamienia, i czy typ balustrad balkonowych jest zgodny z projektem budowy.

Poinformowany ― to znaczy przygotowany

Powyżej zawarliśmy wszystkie najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem nowego mieszkania.

Właściwe podejście do sprawy oraz rzetelne przygotowanie są kluczem do korzystnego i udanego zakupu oraz uniknięcia kłopotów finansowych i prawnych.

Dobrym narzędziem do zbierania i gromadzenia wiedzy są portale zawierające informacje o aktualnych inwestycjach w Polsce ― z ich pomocą możemy zbadać rynek pierwotny w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu, dowiedzieć się o ofertach w kameralnych miejscowościach i znaleźć podstawowe dane dotyczące inwestycji i stanu wykonywanych prac budowlanych.