Duże kłopoty mają w sobotę kierowcy na zakopiance. Prawie cztery godziny zajmuje przejazd z Zakopanego do Krakowa. "Jest to związane z dużym natężeniem ruchu, zmianą turnusów w czasie ferii" - powiedziała dyżurna Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Krakowie.

Tłoczno na zakopiance w sobotnie popołudnie / GDDKiA





Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyżurną PID GDDKiA w Krakowie, w sobotę po południu prawie cztery godziny zajmuje przejazd z Zakopanego do Krakowa, przy czym największe spowolnienie ruchu występuje na odcinku Zakopane - Skomielna Biała. Przejazd w przeciwnym kierunku - z Krakowa do Zakopanego - zajmuje prawie dwie i pół godziny. Mocno zakorkowany jest Nowy Targ.



Duże natężenie ruchu występuje na drogach krajowych: nr S7 na odcinku Krzeczów - Naprawa (zator ok. 2 km przed zjazdem na drogę powiatową - drogę łączącą S7 z DK7), DK7 odc. Naprawa - Skomielna Biała (spowolnienie ruchu na całym odcinku), DK 47 na odc. Nowy Targ - Rdzawka (spowolnienia ruchu lub zator występują w obu kierunkach). Na odc. S7 odc. Rabka-Zdrój - Skomielna Biała przed zjazdem z S7 na DK28 występuje zator o dł. ok. 2 km.



Poza tym na drodze krajowej nr 7 na odc. Moczydło-Kraków występują spowolnienia ruchu przy przejeździe przez miejscowości (np. Książ Wielki, Miechów, Michałowice).

Zator występuje na odcinku drogi ekspresowej S7 (na terenie woj. świętokrzyskiego na odcinku zawężonym do jednego pasa ruchu) oraz odcinku DK7, na którym ruch został skierowany na nowo wybudowany odciek S7 (po terenie woj. małopolskiego).



Z uwagi na zwiększające się natężenie pojazdów zjeżdżających z autostrady A4 w kierunku Zakopanego na węźle Kraków Południe na autostradzie występuje spowolnienie ruchu w obrębie węzła. Zwiększony ruch jest również na DK7 w Myślenicach w kier. Krakowa oraz na dojeździe DK7 do Krakowa.