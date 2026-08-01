Zakazy kąpieli w siedmiu punktach na wybrzeżu

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Zakazy kąpieli wprowadzono w siedmiu nadmorskich kąpieliskach - w tym w Darłowie i Gdańsku. W wodzie wykryto m.in. bakterię Escherichia coli.

W pięciu kąpieliskach w Darłowie (woj. zachodniopomorskie) woda jest niezdatna do kąpieli z powodu bakterii Escherichia coli. To kąpieliska nr 1, 2, 4 i 5 w Darłówku Zachodnim - wynika z komunikatu zamieszczonego w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W Darłówku Wschodnim, w kąpielisku nr 2, występują podobne problemy, ale dodatkowo wykryto w wodzie obecność enterokoków.

W województwie pomorskim bakterię Escherichia coli i enterokoki wykryto w dwóch kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie.

Służby ostrzegają, że kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może skutkować zatruciem pokarmowym i zakażeniem dróg moczowych.

Sinice na kąpieliskach śródlądowych

Na kąpieliskach śródlądowych z powodu zakwitu sinic zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim (powiat goleniowski) oraz w jeziorze Ostrzyckim (powiat kartuski). Woda została uznana tam za nieprzydatną do kąpieli z powodu zakwitu sinic.

Kontakt z taką wodą może powodować m.in. podrażnienia skóry i oczu oraz dolegliwości układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunkę.

Kąpieli lepiej unikać też w jeziorze Junno (powiat kartuski), gdzie badanie wody wykazało obecność enterokoków.