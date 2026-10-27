Zakaz handlu w niedziele do zmiany? Wyniki najnowszego sondażu

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Ponad 60 procent Polaków opowiada się za złagodzeniem obecnych ograniczeń handlu w niedziele – wynika z najnowszego badania UCE Research i Shopfully Poland. Jednak tylko nieco ponad jedna czwarta respondentów oczekuje całkowitego zniesienia zakazu.

Z przeprowadzonego badania wynika, że aż 60,5 proc. respondentów chciałoby zwiększenia liczby handlowych niedziel. Jednak tylko 27,5 proc. ankietowanych opowiada się za całkowitym zniesieniem zakazu. 19 proc. badanych chciałoby dwóch niedziel handlowych w miesiącu, a 14 proc. wystarczyłaby jedna taka niedziela. Eksperci podkreślają, że konsumenci nie oczekują pełnej swobody, lecz większej elastyczności w planowaniu zakupów.

Ponad 60 proc. chciałoby mieć możliwość bardziej elastycznego organizowania codziennych zakupów, co przekłada się na postulat poluzowania obecnych ograniczeń – tłumaczy Robert Biegaj, współautor badania z Shopfully Poland.

Utrzymanie status quo? Niewielkie poparcie

Zdecydowanie mniejsza grupa respondentów – 16,5 proc. – opowiada się za utrzymaniem obecnych przepisów. Jeszcze mniej, bo 14,3 proc., uważa, że zakaz handlu powinien zostać zaostrzony. 8,7 proc. badanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Eksperci zwracają uwagę, że niski poziom poparcia dla obecnych regulacji nie oznacza powszechnego niezadowolenia, lecz raczej potrzebę dostosowania przepisów do zmieniających się oczekiwań społeczeństwa.

Sklepy otwarte w niedziele - kto zyskałby najwięcej?

Ewentualne poluzowanie zakazu handlu w niedziele nie oznacza automatycznego wzrostu obrotów w sklepach. Rzeczywisty efekt zależałby od tego, czy konsumenci zaczęliby kupować więcej, czy jedynie rozłożyliby dotychczasowe wydatki na większą liczbę dni – podkreśla Biegaj. Dla sieci handlowych kluczowe byłyby nie tylko przychody z niedziel, ale wynik całego tygodnia, uwzględniający koszty zatrudnienia, energii czy logistyki.

Duże sieci mogłyby zyskać dzięki rozbudowanemu zapleczu operacyjnemu, ale ponoszą one też większe koszty. Małe sklepy, często korzystające już z ustawowych wyjątków, mogłyby wykorzystać przewagę lokalizacji blisko klientów. Jednak otwarcie rynku mogłoby zwiększyć konkurencję i nie jest pewne, kto okazałby się największym beneficjentem zmian.

Zakaz handlu w niedziele – jak to wygląda dziś?

Przypomnijmy: zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Od 2020 roku sklepy mogą być otwarte tylko w siedem wybranych niedziel w roku. Ustawa przewiduje 32 wyjątki, m.in. dla stacji paliw, cukierni, kawiarni czy placówek pocztowych. Za złamanie zakazu grożą wysokie kary finansowe, a w przypadku uporczywego naruszania przepisów – nawet kara ograniczenia wolności.

Badanie zostało zrealizowane przez UCE Research i Shopfully Poland na ogólnopolskiej próbie 1007 dorosłych Polaków.