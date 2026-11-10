Zakaz handlu 11 listopada. Gdzie tego dnia można zrobić zakupy?

RMF24

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W środę 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, w Polsce będzie obowiązywał zakaz handlu. Zamknięte będą m.in. duże sieci spożywcze, hipermarkety i galerie handlowe. Zakupy będzie można zrobić jednak w części małych sklepów, na stacjach paliw, a także w punktach na dworcach i lotniskach.

11 listopada nie otworzą się m.in. sklepy sieci Biedronka, Lidl, Kaufland, Dino i Auchan. Niedostępne będą również centra handlowe.

Większe zakupy warto więc zaplanować najpóźniej na wtorek 10 listopada.

Małe sklepy mogą działać

Ustawa przewiduje wyjątki od zakazu handlu. Otwarte mogą być placówki, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel lub nieodpłatnie pomaga mu najbliższa rodzina.

Dotyczy to części sklepów franczyzowych – na przykład Żabki, Lewiatana czy Carrefour Express. O tym, czy konkretny punkt będzie działał i w jakich godzinach, decyduje indywidualnie jego właściciel. Przed wyjściem warto sprawdzić informacje udostępnione przez dany sklep.

Stacje paliw, apteki i piekarnie

Zakaz handlu nie obejmuje między innymi:

stacji paliw,

aptek całodobowych i dyżurnych,

sklepów na dworcach oraz lotniskach,

kwiaciarni,

piekarni i cukierni.

Otwarte będą także restauracje, kawiarnie i inne lokale gastronomiczne. Działać mogą również kina, muzea, kręgielnie, a także wybrane baseny i kluby fitness.

Od czwartku 12 listopada sklepy i galerie handlowe wrócą do standardowego trybu działania.