Zakaz handlu 11 listopada. Gdzie tego dnia można zrobić zakupy?

11 listopada nie otworzą się m.in. sklepy sieci Biedronka, Lidl, Kaufland, Dino i Auchan. Niedostępne będą również centra handlowe.
Większe zakupy warto więc zaplanować najpóźniej na wtorek 10 listopada.
Małe sklepy mogą działać
Ustawa przewiduje wyjątki od zakazu handlu. Otwarte mogą być placówki, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel lub nieodpłatnie pomaga mu najbliższa rodzina.
Dotyczy to części sklepów franczyzowych – na przykład Żabki, Lewiatana czy Carrefour Express. O tym, czy konkretny punkt będzie działał i w jakich godzinach, decyduje indywidualnie jego właściciel. Przed wyjściem warto sprawdzić informacje udostępnione przez dany sklep.
Stacje paliw, apteki i piekarnie
Zakaz handlu nie obejmuje między innymi:
- stacji paliw,
- aptek całodobowych i dyżurnych,
- sklepów na dworcach oraz lotniskach,
- kwiaciarni,
- piekarni i cukierni.
Otwarte będą także restauracje, kawiarnie i inne lokale gastronomiczne. Działać mogą również kina, muzea, kręgielnie, a także wybrane baseny i kluby fitness.
Od czwartku 12 listopada sklepy i galerie handlowe wrócą do standardowego trybu działania.