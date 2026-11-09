Zagrożenie minęło. Alert RCB dla części Podlasia i Lubelszczyzny odwołany

„Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” - ogłosiło RCB.
Wcześniej w wiadomości przesłanej do mieszkańców wskazano:
„UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA UKRAINIE. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. PODNIESIONO GOTOWOŚĆ SYSTEMU OBRONY POWIETRZNEJ RP. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.
Gdzie wysłano komunikat?
W województwie podlaskim alert otrzymali mieszkańcy Suwałk i Białegostoku, a także powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, sokólskiego, białostockiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.
W województwie lubelskim komunikat skierowano do mieszkańców Chełma i Białej Podlaskiej oraz powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że sytuacja jest monitorowana. W alertach zaapelowano o oczekiwanie na dalsze komunikaty.