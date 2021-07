W piątkowy wieczór na nabrzeżu przy Wałach Chrobrego i Łasztowni zacumowały już wszystkie jednostki, które do niedzieli będzie można podziwiać w Szczecinie. Wśród nich jest dwumasztowy STS Fryderyk Chopin, który przy Dworcu Morskim zameldował się około 18:00. Przed nim zacumowały Zawisza Czarny i Kapitan Borchardt. Pogoria stoi natomiast przy nabrzeżu na Łasztowni.



W określonych godzinach można zwiedzać pokłady tych jednostek, przez wielu nazywanych - najpiękniejszymi polskimi żaglowcami. Rejs na żaglowcu, choć może kojarzyć się z szumem fal i wypełnionymi wiatrem żaglami (swoją drogą słusznie) to jednak też ciężka praca, której musi podołać każdy z załogantów. Jak wygląda doba na STS Fryderyk Chopin? Gościnna załoga oprowadziła nas po pokładzie.

Tutaj mamy koło sterowe z wszystkimi przyrządami nawigacyjnymi, a tu jest w zasadzie najważniejsze pomieszczenie nawigacyjne, w którym zapadają najważniejsze decyzje co do kursu żaglowca czy żagli - wyjaśnia Iga Potok z załogi Chopina. Oficerowie widzą tu wszystko na mapach, mogą ustalać kurs. (...) Po doświadczeniu na regatach zależy nam na każdym węźle, staramy się osiągnąć jak najlepszą prędkość. Trzeba zmieniać na bieżąco kurs, dostosowywać się do wiatru. Ważne jest też oczywiście bezpieczeństwo. Musimy reagować na wypłycenia czy też wraki, które mijamy po drodze. - dodaje.

Załoga na żaglowcu przez całą dobę pełni wachty, czyli swego rodzaju dyżury. Każdy z jej członków przechodzi przez każdy rodzaj wachty, w zależności od grafiku. Członkowie tzw. załogi szkieletowej nie są przypisywani na stałe np. wyłącznie do sterowania czy obsługi żagli. Kiedy obejmują wachtę kambuzową - pomagają kukowi przygotować posiłki, kiedy pełnią wachtę maszynową - pomagają mechanikom przy obsłudze silnika. Są też wachty bosmańskie i nawigacyjne. Na czym polegają?

Niezwykle ważnym rytuałem są codzienne zbiórki na pokładzie chwilę przed ósmą rano. Przed - tak, by o pełnej godzinie móc postawić banderę. Stawianiu flagi towarzyszą tzw. szklanki, czyli podwójne uderzenia w dzwon. W piątkowy poranek dźwięk żeglarskich dzwonów opanował więc nabrzeże przy Wałach Chrobrego. Banderę stawia się na komendę kapitana lub oficera wachtowego. Cała załoga stoi wówczas na baczność.

Chopin będzie cumował w Szczecinie do niedzieli. Później wyruszy w powrotny rejs do Dunkierki, na który są jeszcze wolne miejsca. Członkowie załogi przekonują, że by wyruszyć w morską trasę - nie trzeba posiadać żadnych żeglarskich kwalifikacji. Podstawowe umiejętności można opanować w pierwszych dniach rejsu. Wystarczą dobre chęci.





Po wyścigach na Bałtyku - finał w Szczecinie

W ten weekend w Szczecinie odbywa się finał imprezy Żagle 2021. Gotowość ugoszczenia jednostek i ich załóg wyraziły trzy porty: Tallin, Kłajpeda i Szczecin. Żaglowce i jachty wyruszyły w rejs po Bałtyku, a turyści zaplanowali wizyty w portach, w których zatrzymywały się m.in. STS Fryderyk Chopin, Dar Młodzieży, Zawisza Czarny czy Pogoria.

Oprócz masy wrażeń dla miłośników morza w Szczecinie będzie też szereg ciekawych wydarzeń na lądzie. Począwszy od muzycznych, na kulinarnych skończywszy.

Tradycyjnie na Łasztowni stanęło też wielkie wesołe miasteczko, zaparkowały tam też najlepsze food trucki z całej Polski.

Oba brzegi rzeki łączy przygotowana przez żołnierzy tymczasowa przeprawa. Ustawiona w bliskim sąsiedztwie statku Ładoga, kilkanaście metrów od Trasy Zamkowej. Wracając z Łasztowni na Wały Chrobrego, nie sposób nie zajrzeć na stragany ustawione tu w ramach Jarmarku Pod Żaglami. Miłośnicy rękodzieła powinni natomiast wypatrywać Alei Artystów, na której będą prezentowane wyroby rękodzielników z całego kraju.