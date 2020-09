Zaginęła 17-letnia Natalia Olbrycka, mieszkanka Starego Pola. Szuka jej policja w Malborku i prosi o kontakt wszystkie osoby, które widziały dziewczynę.

Na zdjęciu poszukiwana 17-letnia Natalia / foto. Policja Malbork /

Komenda Powiatowa Policji w Malborku prowadzi poszukiwania 17-letniej mieszkanki Starego Pola, Natalii Olbryckiej.

We wtorek 8 września Natalia wyszła z domu około godziny 6:20. Powiedziała, że idzie do koleżanki, a następnie miała pojechać na praktyki szkolne do Malborka. Do domu w Starym Polu miała wrócić wieczorem. Tak się jednak nie stało.

Policja ustaliła, że nastolatka nie dotarła na praktyki. Do tej pory rodzina nie ma z nią kontaktu.

Poszukiwana ma 172 cm wzrostu, piwne oczy, włosy ciemne do ramion, szczupłą sylwetkę.

W dniu zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, czarną bluzę zapinaną na zamek marki "Adidas" ze wstawkami na rękawach z fakturą lamparta, miała ze sobą czarny plecak z nadrukiem zająca, który na jednym oku ma krzyż.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 17-letniej Natalii Olbryckiej proszę kierować do Komendy Powiatowej Policji w Malborku - tel. 47 74 22 822 lub na adres email: komenda.malbork@gd.policja.gov.pl