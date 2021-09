Kilkudziesięciu policjantów, strażników granicznych i strażaków szuka 13-latka z gminy Stary Zamość na Lubelszczyźnie. Rodzina nie ma kontaktu z chłopcem od wczorajszego popołudnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Chłopiec wyszedł z domu wczoraj po południu, około godziny 16:00 - powiedział, że chce się przejść. Nie wziął ze sobą telefonu. Nie dał żadnego znaku życia.



Gdy przez kilka godzin chłopiec nie wracał do domu, próbowali go szukać członkowie rodziny i sąsiedzi. Około 23 zawiadomili służy. Mimo drona i noktowizora nie udało się go namierzyć. Od świtu wznowiono poszukiwania, które trwają głównie w okolicach miejscowości Krasne w gminie Stary Zamość.

Ubrany był w siwą bluzę, spodnie dresowe i granatowe adidasy. Ma około 1,80 cm wzrostu i blond włosy - opisuje st.asp. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Policji w Zamościu.



Jeśli ktoś widział chłopca, proszony jest o kontakt z policją. Jak na razie poszukiwania nie przyniosły żadnego efektu.