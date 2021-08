Policjanci poszukują 13-letniego Kacpra Dragułę z Sosnowca, który w piątek wyszedł z domu. Wtedy też, wysyłając sms-a, zawiadomił ojca, że noc spędzi u kolegi. Zawiadomienie o zaginięciu chłopca policja otrzymała dopiero w poniedziałek i tego dnia opublikowała zdjęcia nastolatka i jego rysopis.

Kacper wyszedł z domu w piątek. Zaginiony zostawił w miejscu aktualnego pobytu swój telefon komórkowy. W dniu 20.08.2021 roku wysłał wiadomość SMS do ojca, że będzie nocował u kolegi i wróci na dzień następny, jednak tak się nie stało i do chwili obecnej nie nawiązał on żadnego kontaktu z ojcem, jak i nie powrócił - podała rzeczniczka sosnowieckiej komendy podkom. Sonia Kepper.

Matka zaginionego przebywa obecnie za granicą. Kacper jest zdrowy, nie wymaga opieki lekarskiej i nie przyjmuje żadnych leków. Po zaginięciu był widziany w różnych miejscach na terenie Sosnowca, także już po komunikacie policji o jego poszukiwaniach. Takich informacji pojawia się coraz więcej, ale na razie je weryfikujemy - powiedziała podkom. Kepper.

/ Śląska policja /

Kacper ma 155 cm wzrostu, wygląda na 13-15 lat, jest szczupły, ma jasne włosy z grzywką zaczesaną na bok, niebieskie oczy i lekko odstające uszy. Przed zaginięciem ubrany był czarne spodnie dresowe, bluzę z kapturem w takim samym kolorze, założone miał czarne sportowe buty. Może mieć przy sobie plecak lub saszetkę, legitymację szkolną, portfel. Jak podaje policja, wcześniej nie znikał z domu.



Wszystkie osoby, które mają w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 13 15 lub 47 852 13 07, oficerem dyżurnym komendy pod numerem 47 852 12 00 lub 47 852 12 55 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką policji.