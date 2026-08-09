To będzie najciekawsza noc w tym roku. Dwa niezwykłe zjawiska w ciągu kilku godzin

RMF24

Już niedługo - w nocy z 12 na 13 sierpnia - przypada zaćmienie Słońca oraz maksimum Perseidów. W idealnych warunkach będzie można zobaczyć nawet do 100 meteorów na godzinę, a te, jak informuje NASA, w tym roku właśnie takie mają być, gdyż Księżyc będzie po nowiu, więc jego światło nie zakłóci widoczności meteorów. Najpierw jednak - o której godzinie wypatrywać zaćmienia?

Zaćmienie słońca w 2024 roku widoczne z miejscowości Coaticook w Kanadzie; fot. Schwartz Aaron/CNP/ABACA

Zaćmienie słońca w 2024 roku widoczne z miejscowości Coaticook w Kanadzie; fot. Schwartz Aaron/CNP/ABACA / PAP

Astronomiczna perełka. Już w środę częściowe zaćmienie Słońca

Zaćmienie Słońca 12 sierpnia będzie jednym z najważniejszych zjawisk astronomicznych tej dekady. Tzw. pas całkowitości - czyli wąski korytarz na powierzchni Ziemi, zazwyczaj o szerokości około 100–270 km, wewnątrz którego Księżyc całkowicie zasłania tarczę Słońca - przebiegnie przez północną Hiszpanię, Islandię i Grenlandię. W Polsce Księżyc zakryje od 70 do nawet 85 proc. tarczy słonecznej, w zależności od regionu. Najbardziej spektakularne zaćmienie będzie można obserwować na północnym zachodzie Polski.

Zaćmienie rozpocznie się w godzinach popołudniowych. Należy pamiętać, że do obserwacji zaćmienia niezbędne są specjalne filtry słoneczne lub okulary. Patrzenie na Słońce bez ochrony grozi trwałym uszkodzeniem wzroku.

Mateusz Krymski / PAP

Deszcz Perseidów. 12 sierpnia będzie też nocą „spadających gwiazd”

Rój Perseidów to jeden z najbardziej znanych i najaktywniejszych rojów meteorów, którego maksimum przypada zawsze w połowie sierpnia. W tym roku, jak zaznacza NASA, warunki do obserwacji będą wyjątkowo sprzyjające – Księżyc będzie po nowiu, więc jego światło nie zakłóci widoczności meteorów.

Maksimum aktywności Perseidów przypada w tym roku w nocy z 12 na 13 sierpnia. Najprawdopodobniej będzie można zobaczyć aż do 100 meteorów na godzinę. Perseidy są widoczne niemal przez całą noc, a radiant - punkt, z którego „wylatują” meteory - znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. Najlepsze warunki do obserwacji będą z dala od miejskich świateł.

Niebo nad Tatrami w okolicy Morskiego Oka w noc Perseidów w ubiegłym roku, fot. Grzegorz Momot / PAP

Połączenie częściowego zaćmienia Słońca i maksimum Perseidów 12 sierpnia, to niepowtarzalna okazja do obserwacji nieba, ponieważ kolejna taka szansa może się nie powtórzyć przez wiele lat.