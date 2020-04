Jak pomyślę o dzieciach i ich rozwoju to wyobrażam sobie kilka kadrów. Huśtanie się, bieganie z latawcem, kręcenie na karuzeli, lepienie babek z piasku, zrywanie kwiatków, dmuchanie w uderzone kolano, tworzenie domków dla ślimaków z gałęzi, mokre spodenki od podlewania kwiatków. Każdy rodzic mógłby napisać ten wstęp inaczej. Mamy kwarantannę, dzieci spędzają teraz cały swój czas w domach. To nie musi wiązać się z brakiem ruchu i codziennej stymulacji zmysłów, dlatego podzielimy się z Wami kilkoma pomysłami na sensoryczne zabawy.

Nie da się ukryć, że rodzice pokochali ścieżki sensoryczne SensoWood. I dobrze! Zastępują coś, co nie jest dla dzieci teraz dostępne - bodźce sensoryczne z kontaktu z naturą. Dostarczają różnorodnych wrażeń skórze stóp, dłoni, a nawet całego ciała - są wykonane na przykład z ziaren kawy, soli himalajskiej, kory drzewa, liny, kamieni, kaszy gryczanej.

A więc pierwsza zabawa: Czym cię dotykam?

Rodzic bierze jeden z elementów ścieżki sensorycznej i masuje nim plecy dziecka. Dziecko zgaduje, jaki to jest element - np. z kamykami bądź próbuje opisać fakturę - drapiąca, szorstka, gładka, miła lub niemiła. Dziecko może też wskazać dokładne miejsce, w które jest dotykane. Rozwijamy nie tylko zmysł dotyku, ale też świadomość ciała. Potem może być zamiana: dziecko wybiera element i masuje rodzica, a ten zgaduje co to jest.

Druga zabawa: sensoryczny tor przeszkód

Dzieci kochają tę zabawę! Biorą wszystkie elementy ścieżki sensorycznej, przynoszą różne przedmioty z domu: poduszki, krzesła, podesty, woreczki, pluszaki. Układają swój wymarzony tor przeszkód w salonie lub ogrodzie, wymyślają fabułę (np. pokonanie potwora) i bawią się. Dzięki tak prostej zabawie rozwijają trzy najważniejsze zmysły: propriocepcję, układ przedsionkowy i dotyk.

Trzecia propozycja to podwórkowy klasyk: zabawa w chowanego

W salonie są rozłożone wszystkie elementy ścieżki sensorycznej. Dziecko zamyka oczy, a rodzic chowa jeden z elementów w domu np. kładąc go w jadalni na stole. Zadaniem dziecka jest odnalezienie elementu lub wskazanie którego brakuje. Z opinii rodziców wiemy, że jest to świetna zabawa, która uratowała niejeden dzień.

Po intensywnej i ciężkiej pracy całego ciała czas na małą motorykę, precyzyjne ruchy i wyciszenie. Co zaproponować dziecku? Mamy piękną układankę lewopółkulową, którą nazwaliśmy Modna Sowa. Dziecko może układać na niej kolorowe filcowe kółka na co najmniej trzy sposoby:

- tak jak chce, czyli według własnych preferencji

- według instrukcji rodzica, który wypowiada nazwę koloru, a dziecko go odszukuje i układa

- w oparciu o zestaw kart

Nie zapominaj o zmyśle węchu oraz smaku. Możecie je rozwijać podczas wspólnego eksperymentowania w kuchni, zajadania się własnoręcznie przygotowanymi zdrowymi przekąskami albo podczas robienia porządków w kuchni.

Kwarantanna może być wspaniałym czasem dla rodziny, twórczej i niekończącej się zabawy. Momentami jest ciężko, ale wierzymy, że wszystko będzie dobrze. Dbajcie o siebie!

Beata Wintoch, terapeuta expert w SensoWood