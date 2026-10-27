Za tę, fałszywą wersję mObywatela można trafić przed sąd. Policja na tropie

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21 osób, w tym aż 13 nieletnich zatrzymali policjanci w sprawie fałszywej aplikacji mObywatel. Młode osoby pomagały dorosłym w reklamie czy administrowaniu oszukańczym programem. Jak podają służby, w konflikt z prawem wejdziemy, nie tylko korzystając, ale nawet kupując owo oprogramowanie.

Przestępcy rozprowadzali w sieci fałszywą aplikację mObywatel. Można było generować w niej wirtualne dokumenty z nieprawdziwymi danymi. Za dostęp płaciło się od 10 do 60 zł - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Fałszywych aplikacji rozprowadzono co najmniej kilka tysięcy.

Wszyscy, którzy ją kupili, muszą liczyć się z karą - ostrzega Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. To funkcjonariusze 12 zarządów terenowych biura zaangażowali się w ukrócenie procederu, którego częścią byli także nieletni.

Młodociani przyznali, że kupili fałszywy program. Część z nich pomagała głównym sprawcom, reklamując aplikację w internecie, administrując i zarządzając witryną, a także rozprowadzając aplikację wśród znajomych.

Policja zarekwirowała sprzęt elektroniczny. Przestępstwo udało się potwierdzić, posiłkując się m.in. korespondencją i historią przelewów.

Eksperci CBZC cały czas analizują dowody. Funkcjonariusze są w stanie odtworzyć nawet usunięte dane i korespondencję, co ma pozwolić dotrzeć do osób, które kupiły fałszywą aplikację - przekazał naszemu reporterowi Michał Pietraszko z CBZC.

Służby planują kolejne zatrzymania.

O sprawie nieletnich podejrzanych powiadomiono sądy rodzinne.

Osoby pełnoletnie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnego wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania programów komputerowych oraz fałszerstwa materialnego dokumentu. Trzy z nich trafiły do aresztu, a dwie objęto dozorem policji.

Postępowania prowadzone są pod nadzorem: Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich, Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto.