Z Wielkiej Brytanii do Polski. Nowe informacje ws. youtubera Stuu

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Do Polski wraca dziś brytyjsko-polski youtuber Stuart K.-B., znany jako Stuu, który ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Pandora Gate. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, jeszcze dziś mężczyzna wyląduje na lotnisku w Warszawie na pokładzie rejsowego samolotu.

Stuu wraca do Polski. Trafi do aresztu

Przypomnijmy, brytyjski sąd w lipcu zgodził się na ekstradycję youtubera. Jeszcze dziś wyląduje on na warszawskim lotnisku, skąd trafi do aresztu.

Sprawa sięga 2023 roku, kiedy to wybuchła afera znana szerzej jako Pandora Gate. Wówczas Sylwester Wardęga, youtuber, opublikował materiał, z którego wynikało, że niektórzy polscy twórcy internetowi mieli utrzymywać kontakty o charakterze pedofilskim.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi K.-B. warszawska prokuratura okręgowa wydała w październiku 2023 roku. Dotyczą one czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15. roku życia (według ustaleń prowadzących dochodzenie miało do nich dojść latem 2015 r. i w sierpniu 2018 r.), a także rozpijania osób małoletnich.

Jedną z osób, które Stuu miał nakłaniać do picia alkoholu, miała być dziewczynka będąca ofiarą czynu pedofilskiego z sierpnia 2018 r. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi kara do 12 lat więzienia.

Kiedy aresztowano Stuu? Kulisy ekstradycji youtubera

Stuart K.-B. został aresztowany w październiku 2023 r., a w lutym zeszłego roku sąd wydał zgodę na jego ekstradycję. Mężczyzna jednak odwołał się od tej decyzji, przekonując, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, znajdował się pod presją polityczną.

Youtuber uzasadniał, że postawienie przed sądem zaangażowanych w sprawę Pandora Gate zapowiedział ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Sąd w Londynie odrzucił jednak te argumenty i zdecydował ostatecznie, że mężczyzna może zostać wydany Polsce.

Kim jest Stuu?

Konto Stuu na YouTube obserwowało 4,1 mln osób, a na Instagramie – 1,8 mln. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także o charakterze lifestylowym i komediowym.

Mężczyzna urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. Do Polski przeniósł się w 2014 r., jednak kilka lat temu wrócił do Wielkiej Brytanii, by opiekować się chorą na raka matką. Tym samym wycofał się z aktywności internetowej.