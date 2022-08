Jak zapewnić sobie tańsze przejazdy autostradą A4 Katowice-Kraków w dobie przyspieszającej inflacji, kiedy każda oszczędność w domowym budżecie jest na wagę złota? Zrezygnować z płatności na autostradowych bramkach gotówką lub kartą na rzecz automatycznych metod poboru opłat. Kierowcy samochodów osobowych, którzy jeżdżą z aplikacją albo urządzeniem pokładowym A4Go, korzystają z 23 proc. rabatu.

/ Materiały prasowe

Wraz z uruchomieniem w 2016 roku elektronicznego poboru opłat A4Go, a trzy lata później - powiązanego z aplikacjami videotollingu - całkowicie zmieniła się jakość podróżowania autostradą A4 Katowice-Kraków. Dzięki specjalnej automatycznej bramce do obsługi automatycznych płatności upłynniły się przejazdy przez place poboru opłat. Aplikacje - najpierw Autopay, potem SkyCash, IKO i mPay oraz urządzenie pokładowe A4Go, wyeliminowały konieczność zatrzymywania się przy oknie inkasenta na dłużej, podawania mu gotówki i karty, czekania na resztę i paragon. Odtąd nie trzeba już było w podróży ani przerywać sobie słuchania ulubionej muzyki, ani nerwowo przetrząsać torebki w poszukiwaniu portfela. Możliwość bezkontaktowych, bezpiecznych przejazdów zyskała na znaczeniu w perspektywie pandemii Covid-19. I wreszcie, automatycznie od początku oznaczało również - ekologicznie. Im mniejsze kolejki do bramek, tym mniejsza emisja CO2 do atmosfery, a brak paragonów i elektroniczne faktury na koncie klienta, czy to w aplikacji, czy w serwisie A4Go, oszczędziły niejedno drzewo.

Skoro automatycznie znaczy taniej, dlaczego nie skorzystać?

Koncesjonariusz - Stalexport Autostrada Małopolska - od dwóch i pół roku utrzymuje preferencyjne stawki dla kierowców samochodów osobowych korzystających z płatności automatycznych. Obecnie, zamiast 13 zł na każdym placu poboru opłat, płacą 10 zł. To niebagatelna oszczędność, bo taka stawka za przejazd obowiązywała dla pojazdów kategorii 1 siedem lat temu.

- Trzy złote rabatu na każdej bramce, to w sytuacji codziennych dojazdów, np. do pracy, oszczędność 240 zł w skali miesiąca, a w perspektywie roku to już blisko 3 tys. zł - kwota, kiedy wszystko wokół drożeje, nie bez znaczenia dla domowego budżetu. Wystarczy tylko zainstalować w telefonie jedną z bezpłatnych aplikacji bądź zamówić urządzenie A4Go do elektronicznego poboru opłat - mówi Rafał Czechowski, rzecznik pasowy SAM SA.

Dołączenie do użytkowników płatności automatycznych nie obciąża portfela: w przypadku aplikacji - jest bezpłatne, z kolei w przypadku elektronicznego poboru opłat obowiązuje tylko kaucja zwrotna za urządzenie pokładowe w wysokości 50 zł.

Szybko, coraz szybciej na autostradowych bramkach

Ci, którzy postulowali, żeby na placach poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków było więcej bramek automatycznych, doczekali się aż trzech takich stanowisk. Obok funkcjonującej od grudnia 2016 r. linii "pomarańczowej" - skrajnej lewej bramki tylko dla pojazdów osobowych korzystających z videotollingu i A4Go, dla tych rodzajów płatności w tym roku przeznaczono dwie kolejne linie. Jedna z nich obsługuje pojazdy osobowe i ciężarowe, a druga tylko pojazdy ciężarowe. Te dwa dodatkowe pasy funkcjonują jako automatyczne w sytuacji dużego natężenia ruchu pojazdów z aplikacjami i elektronicznym poborem opłat.

- Wprowadzając videotolling zapowiadaliśmy, że jeśli odsetek przejazdów z płatnościami automatycznymi będzie wzrastał, przeznaczymy kolejne bramki dla tych metod płatności. Trzy pasy dla płatności automatycznych to kolejny krok w kierunku zwiększenia przepustowości placów poboru opłat naszej autostrady, ważny zwłaszcza w kontekście sezonu urlopowego i wzmożonego ruchu. Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy wybierają metody automatyczne, podobnie jak wcześniej kierowcy osobówek, zyskali osobną bramkę. Mamy nadzieję, że to jeszcze bardziej usprawni ruch i pozwoli docenić komfort przejazdów z aplikacjami i A4Go - mówi Rafał Czechowski.

Z płatnościami automatycznymi można oczywiście przejechać także przez inne stanowiska, te akceptujące również płatności gotówkowe, i oznaczone symbolem czarnej kamery na żółtym tle (videotolling) lub logo A4Go (elektroniczny pobór opłat).

Z płatnościami automatycznymi na A4 Katowice-Kraków oszczędzisz pieniądze i czas Materiały promocyjne

Videtolling - wygodna podróż z aplikacją

Pobór opłaty przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych to doskonały wybór, jeśli autostradą A4 Katowice-Kraków jeździ się od czasu do czasu, np. na urlop czy długi weekend, ale także, jeśli podróżuje się tym odcinkiem regularnie. Wystarczy pobrać na swój telefon komórkowy jedną z dostępnych, powiązanych z videotollingiem, aplikacji: Autopay, SkyCash, IKO bądź mPay, zarejestrować się w aplikacji, podając numer rejestracyjny swojego pojazdu oraz kartę płatniczą i voilà - automatyczne bramki stoją otworem. Z videotollingu mogą także korzystać posiadacze kart flotowych Orlen: kart typu "S" (przypisanych do numeru rejestracyjnego pojazdu) programów Flota i Mikroflota - szczegóły można sprawdzić tu: https://flota.orlen.pl/Artykul/mobiuslug

Na bramkach nie trzeba mieć przy sobie telefonu z aplikacją. Kamery odczytują numery rejestracyjne, system poboru sprawdza, czy pojazd z konkretną tablicą został zarejestrowany. Co ważne, można przejechać przez bramkę tylko wówczas, gdy po lewej stronie pasa ruchu zapali się zielone światło i zostanie podniesiony szlaban.

Videotolling to również wygodne kontrolowanie swoich przejazdów - użytkownicy mają możliwość podglądu wszystkich przejazdów przez bramki i wniesionych opłat oraz pobierania faktur na swoim koncie w aplikacji.

A4Go - świetny wybór dla właścicieli flot i przedsiębiorców

Szukając rozwiązania gwarantującego znaczną oszczędność czasu, wygodne zarządzanie flotą firmowych samochodów, czy stałą cenę przejazdów niezależnie od zmian w cenniku, warto rozważyć elektroniczny pobór opłat A4Go - jest idealnie skrojony na miarę tych potrzeb. Wystarczy wypożyczyć za kaucją urządzenie pokładowe, przykleić je do przedniej szyby pojazdu i gotowe. Elektroniczny pobór opłat A4Go pozwala również na przejazd z urządzeniami pokładowymi Telepass.

Do wyboru są następujące opcje płatności za przejazd (jedna bądź obie naraz): przedpłata, tzw. prepaid, za pakiet co najmniej 20. Impulsów (1 impuls = 1 przejazd przez bramki) oraz płatność kartą płatniczą przypisaną do urządzenia A4Go, tzw. postpaid - w tym przypadku opłata za przejazd pobierana jest z karty po przejeździe przez bramkę autostradową. Opcja pierwsza, czyli wspomniany prepaid, zabezpiecza tańsze przejazdy na dłużej, impulsy są bowiem ważne aż przez dwa lata.

Do każdego urządzenia A4Go przypisana jest wybrana kategoria pojazdu oraz jego numer rejestracyjny, maksymalnie można przypisać do jednego urządzenia dwie kategorie pojazdów i trzy numery rejestracyjne. Przy podjeździe do bramki autostradowej, urządzenie pokładowe A4Go komunikuje się z anteną zainstalowaną na bramce i po weryfikacji kategorii pojazdu otwiera się szlaban.

Transakcje, przejazdy, aktualny stan konta, faktury zapisywane są na koncie klienta i dostępne po zalogowaniu się w serwisie www.a4go.pl.

- Kierowcy docenili technologiczną rewolucję na A4 Katowice-Kraków. Dziś w użyciu jest już ponad 50 tysięcy urządzeń do elektronicznego poboru opłat A4Go, a w usłudze videotollingu zarejestrowało się już blisko 1,4 mln użytkowników. Udział płatności automatycznych w transakcjach na bramkach wynosi już ok. 40 proc. i systematycznie rośnie. Jeśli chodzi o płatności automatyczne, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i w planach mamy ich dalszy rozwój. Stawiamy na to rozwiązanie, bo idzie za nim dużo większy komfort podróżowania naszą autostradą - podsumowuje Rafał Czechowski.

Informacje o dostępnych opcjach tańszego, szybszego i wygodniejszego płacenia za przejazdy metodami automatycznymi można znaleźć na stronie www.a4-szybko.pl