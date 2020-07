Klasyczne, białe Conversy? Oryginalne trampki na platformie? A może kolorowe Vansy Slip-on? Wybór trampek na lato jest ogromny, a pomysłów na to, jak je nosić, jeszcze większy. Sprawdź 3 propozycje stylizacji z trampkami na lato!

Trampki na lato - jakie wybrać?

Muszą być przewiewne, najlepiej wykonane z płótna. Najbardziej uniwersalne będą białe lub czarne, które od lat królują w trendach, ale jeśli lubisz się wyróżniać, postaw na oryginalne tenisówki z ciekawym printem. Nasze hity? Modele farbowane metodą tie-dye, na tęczowych platformach albo w pastelowych kolorach (znajdziesz takie tutaj: https://allani.pl/wyszukaj/trampki) - takie trampki dodadzą charakteru każdej stylizacji, nawet jeśli postawisz na biały t-shirt i jeansowe szorty. Świetną opcją będą też klasyki, np. białe Conversy, które biją rekordy popularności od lat! Z kolei w sieciówkach znajdziesz ogromny wybór kolorowych tenisówek w naprawdę dobrych cenach. Możesz zaopatrzyć się w kilka różnych par! Grunt, by były lekkie i dopasowane do tego, co kryje Twoja szafa!

Z czym nosić trampki? Stylizacje na lato dla każdej z nas

Trampki idealnie sprawdzą się na letniej, rowerowej przejażdżce, podczas długich spacerów czy zakupów. To bez wątpienia jedne z najwygodniejszych butów, które latem z powodzeniem zastąpią sandały czy klapki. Kochamy je nie tylko za wygodę, ale też za oryginalny look. Każdej stylizacji dodadzą świeżości, a Tobie odejmą kilka lat. Dlatego tym bardziej trzeba wiedzieć, jak je nosić! W jakim towarzystwie będą wyglądać stylowo? Zobacz trzy pomysły na oryginalne stylizacje z trampkami na lato!

Trampki + jeansowe szorty - stylizacja, którą możesz modyfikować

Banał? Niekoniecznie. Ten sprawdzony duet to absolutny hit lata od kilku dobrych sezonów. Wygodna i ponadczasowa baza będzie doskonałym wyborem na spacer nadmorską promenadą, rower czy wakacyjne zwiedzanie. Taką podstawę stylizacji z trampkami możesz dowolnie zmieniać! T-shirt z retro nadrukiem, jeansowe krótkie spodenki z wysokim stanem i białe tenisówki tworzą perfekcyjnie dopasowany, letni zestaw. Te same spodenki świetnie wyglądać będą jednak również w towarzystwie lnianej koszuli i dużej shopperki z rafii, crop-topu i torebki-nerki czy bluzy typu longsleeve i małego, skórzanego plecaka. Stylowo i komfortowo.

Stylizacja z trampkami i sukienką na lato

Fashionistki pokochały połączenie sukienki ze sportowymi butami za wygodę i kobiecy look, ale zamiast super modnych sneakersów ugly shoes w stylizacjach z letnimi sukienkami możesz wykorzystać klasyczne trampki! Conversy za kostkę będą genialnie wyglądać z dopasowaną, dzianinową sukienką tubą. Tenisówki na platformie możesz założyć do rozkloszowanej mini. A kwiatową, zwiewną kreację noś do zwykłych, czarnych trampek, które sprawią, że całość będzie wyglądać lekko, nonszalancko i bardzo stylowo.

Spódnica midi i trampki? Nieoczywisty look, który robi wrażenie



Jeszcze więcej nonszalancji ma w sobie stylizacja z trampkami i spódnicą midi. Chociaż wydaje się, że te dwa elementy garderoby kompletnie do siebie nie pasują, a tenisówki noszone do spódnicy za kolano optycznie skrócą i pogrubią sylwetkę, najnowsze trendy mówią co innego. Trampki mogą świetnie współgrać zarówno z modną, plisowaną midi, jak i prostą spódnicą w ciekawy wzór, np. kwiaty. Taki look możesz uzupełnić t-shirtem oversize albo casualową koszulą, a kropką nad i będzie dopasowana kolorystycznie kurtka jeansowa, która podkreśli streetwearowy charakter całości!